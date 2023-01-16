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張國雄接任彰化縣警察局長 王惠美4年換5位

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局長吳坤旭直升桃園市警察局長，由新北市警察局副局長張國雄接任，今天由縣長王惠美主持交接，這是王惠美四年縣長任內的第五位警察局長，異動頻繁有如「走馬燈」，她任內四任警察局長，包括方仰寧、許錫榮，及新任張國雄，已三位出身彰化縣。

王惠美任內五位警察局長均高升，其中吳坤旭甚至打破升遷慣例，直升六都的桃園市警察局長。新任局長張國雄是彰化縣大城人，中央警察大學49期及警政研究所碩士畢業，歷任縣市分局長、內政部警政署行政組組長、金門縣警察局局長、新北市政府警察局督察長、副局長等職務。

今天的交接典禮，由於吳坤旭已調離，由副局長陳東成代表，縣長王惠美主持及警政署警政委員陳博珍監交，王惠美肯定吳坤旭對彰化治安的貢獻，並期許新任局長張國雄就任後，能發揮所長，繼續推動精進彰化縣警察局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，以提升工作效率及工作成果。

農曆春節即將到來，王惠美要求警察局做好治安及交通維護，尤其年節人潮湧現，應持續針對各大重要路口、觀光區域、傳統市場、年貨大街等場域加強派駐警力巡查並加強交通疏導，維護交通安全，維持交通順暢，縣府持續編列預算針對路口監視系統、辦公廳舍改建、軟硬體設備建設更新等，逐年加以完善。

新任局長張國雄表示，身為彰化子弟，有機會回到故鄉服務，內心充滿了無限的感恩。彰化縣警政工作，在王縣長及前局長吳坤旭的領導之下，各項的績效工作都卓越非凡，在這樣好的基礎之下，將會跟所有的警察同仁全力以赴，特別是春節即將到來，將帶領警察同仁一起努力，做好治安平穩、交通順暢、熱忱服務的工作，讓縣民能歡度一個平安快樂的新年。

新任彰化縣警察局長張國雄（右1）今天走馬上任，由縣長王惠美主持監交。記者劉明岩／攝影
新任彰化縣警察局長張國雄（右1）今天走馬上任，由縣長王惠美主持監交。記者劉明岩／攝影

警察 王惠美

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