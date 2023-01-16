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楊源明接任警大校長 卸任校長陳檡文未出席

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

中央警察大學今舉行新舊任校長交接典禮，由內政部代理部長花敬群擔監交人，新任校長由原任台北市警察局長楊源明出任，在花敬群授階後交接，由原代理校長蘇志強出席交接，原校長陳檡文則未出席

花敬群在致詞表示，楊源明從前年擔任台北市警察局長至今，積極穩定地方治安，強化犯罪預防，加強交通執法，保護婦幼安全，精進警政服務效能，圓滿達成各項任務，深獲各級長官的肯定。

楊源明會後受訪表示，中央警察大學是培育警察執法幹部的搖籃，在歷任校長和師生努力之下，奠定校務良好的基礎，未來會持續加強學術和實務的結合，進而提供精進的建議，讓食物單位在維護社會治安有進一步的成效。

楊源明說，會持續強化警大學生在執勤的教育訓練，精進執法效能，面對科技犯罪日益猖獗，要有因應新時代犯罪的挑戰。未來警察大學會加強科技偵防的領域，強化偵辦案件的能力，有效的打擊犯罪，重視精神和倫理教育，灌輸團隊精神，獲得社會大眾對於警察的信任。

楊源明是中央警察大學正科47期畢業，是警大警察政策研究所碩士，歷任台北市警察局文山第一分局分局長、刑事警察局主任秘書、嘉義市警察局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局長、警政署主任秘書、台中市警察局長及台北市警察局長。

原警大校長陳檡文因6年前出入私人招待所未報備遭記過，即口頭向行政院表辭，並提出書面申請提前退休。

中央警察大學今舉行交接典禮，由內政部代理次長花敬群（中）監交，新任校長由原任台北市警察局長楊源明（右）出任。圖／中央警察大學提供
中央警察大學今舉行交接典禮，由內政部代理次長花敬群（中）監交，新任校長由原任台北市警察局長楊源明（右）出任。圖／中央警察大學提供
中央警察大學今舉行交接典禮，新任校長由原任台北市警察局長楊源明出任。記者陳右豪／攝影
中央警察大學今舉行交接典禮，新任校長由原任台北市警察局長楊源明出任。記者陳右豪／攝影

警察 北市 花敬群

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