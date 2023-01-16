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春節反詐不打烊 北市警分析年節常遇3大詐騙手法

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市警局刑警大隊執行加強重要節日安全維護工作，刑大經濟組特別分析近3年前3高的詐騙手法，分別是投資詐欺、一般購物詐騙還有假網路拍賣，提醒民眾過年期間，留意詐團來電，以免傷荷包，敗了過節好心情。

北市警局刑警大隊根據大數據分析，北市近3年來春節期間詐欺案件前3高詐騙手法，以投資詐欺197次最多，第2名是一般購物詐騙173次，第3名則是假網路拍賣97次，提醒民眾小心。

刑大表示，近2年來，北市車手提領數由前年的603筆上升到913筆，分析可能原因為疫情減緩，民眾多半已打滿3劑疫苗，加上全球經濟不景氣，失業率升高而被詐騙集團利用。

面對詐騙手法不斷推陳出新、車手提領數上升，北市警方也為此展開強勢作為，針對高發路段、時間熱點落實巡守，編排彈性、機動性勤務方式，最重要是針對形跡可疑人士主動盤查，運用科技工具輔助查緝車手，加以嚇阻車手前來本市提領；去年11到12月總計查獲69件詐欺集團、車手372人，成效全國第一。

刑大說，隨之而來的台北燈會，為防阻他縣市車手藉由台北市警察勤務較為繁忙、人流眾多時趁機前來提領款項，躲避警方追查，因應此情形，也規劃定線不定時、制服員警與便服員警交叉進行防制作為，除加強台北打詐隊的防制宣導外，利用AI情資分析系統加強查緝不法集團。

警方呼籲，過年期間，民眾在家過節，滑手機、逛網拍時，要特別留意詐騙集團話術，如民眾遇到可疑狀況，盡可能記下相關細節，務必撥打165反詐騙專線求證，切勿聽信歹徒指示匯款或投資，以免傷荷包敗了過年心情。

台北市警局刑警大隊分析近3年前3高詐騙手法。記者邱奕能／翻攝
台北市警局刑警大隊分析近3年前3高詐騙手法。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 車手 北市

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