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侯友宜稱「新局長挑戰不小」 廖訓誠：往三方面精進

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市政府警察局今天舉行卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠上任，市長侯友宜肯定他刑事背景出身，期許扛起治安重任，也直說，卸任局長黃宗仁表現傑出，廖的挑戰不小。

廖上任後，在市警局前跟同仁大合照，事後接受媒體採訪，稱上任後會往三個方面精進，風紀、教育訓練和警政科技執法

侯友宜今天主持新北市警局卸、新任局長布達交接典禮，致詞感謝卸任局長黃宗仁的付出，稱他讓新北成為最驕傲團隊、滿意度非常高，讓新任局長挑戰不小，隨後說，繼任的廖局長刑事出身，在第一線打擊犯罪很長時間，又學經歷優秀，相信他有能力扛起新北治安，不會有太大問題。

廖訓誠是中央警察大學正科54期刑事警察學系畢業，台北大學犯罪學研究所碩士，警大犯罪學研究所博士，歷任桃園縣警局刑警大隊長、刑事警察局督察、隊長、大隊長、新北市警局淡水分局長、刑警大隊長、警政署交通組副組長、秘書室主任、刑事警察局副局長、嘉義縣警察局局長、保二總隊長、警政署警政委員等職務。

侯致詞說，社會安全網很重要，提醒廖局長不要忘記這塊，「8000警察都是我們弟兄，每一件事我們都要關心」 ，也提到，警察人事不准關說，警察內部升遷都有規定、照規定來，警察把治安最好，用好表現贏得別人尊重，「尊重警察局長按照規定調整人事，新北警察要透過關係找什麼人，我聽得已經夠多了，希望這些事情不是真的」、「我相信廖局長你壓力確實很大，願全力以赴，守護治安」。

廖訓誠上任後，在市警局前跟同仁大合照，事後受訪說，有幸接任新北市警察局長，在前局長黃宗仁及歷任局長領導下，有良好基礎，將繼續帶領警察同仁精進，並說警察局是市府團隊的一員，未來會全力配合，把治安做好。

廖話鋒一轉說，除了落實肅毒、肅槍，掃黑等重點工作，還會在三個方面精進，第一是風紀，風紀是警察的命脈，不容許有踩紅線狀況，第二是教育訓練，新北員警非常多，有很多剛畢業的年輕員警，會再要求落實教育訓練工作，讓同仁有執法專業，第三是警政科技執法，包括科技執法、科技偵查，會持續推動。

新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠上任，在市警局前跟同仁大合照後，接受媒體採訪。記者翁至成／攝影
新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠上任，在市警局前跟同仁大合照後，接受媒體採訪。記者翁至成／攝影
新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠（右一）上任，典禮由市長侯友宜主持，刑事局長李西河（左二）監交。記者翁至成／翻攝
新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠（右一）上任，典禮由市長侯友宜主持，刑事局長李西河（左二）監交。記者翁至成／翻攝
新北市政府警察局長廖訓誠上任後，在市警局前跟同仁大合照。記者翁至成／翻攝
新北市政府警察局長廖訓誠上任後，在市警局前跟同仁大合照。記者翁至成／翻攝
新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠上任。記者翁至成／攝影
新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠上任。記者翁至成／攝影
新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠（右一）上任，典禮由市長侯友宜主持。記者翁至成／翻攝
新北市政府警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮，新局長廖訓誠（右一）上任，典禮由市長侯友宜主持。記者翁至成／翻攝

警察 科技執法

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