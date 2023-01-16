影／桃園市警局長吳坤旭上任 張善政盼警方主動出擊

桃園市警局今新舊任局長交接典禮，原局長許錫榮退休，由彰化縣警局長吳坤旭升任；市長張善政致詞指出，感謝許錫榮任內攔阻詐騙卓著，也期待吳坤旭上任後繼續改善交通、詐騙等矚目問題，並強調警方應「主動出擊」打擊犯罪。

桃園市警局長交接典禮今上午9時45分在市警局2樓大禮堂舉行，由市長張善政主持、警政署副署長陳永利監交，多名市議員、各警分局長及大隊長與會。

張善政致詞指出，許錫榮桃園市警局長半年多任內，警方攔阻詐騙金額3億4千多萬元，科技執法、偵查也有相當進展，充分顯現六都該有的前瞻治安眼光，今天來主持典禮，自己也懷感恩之心，盼許享受退休生活，也期待他用各種身分支持警察活動；張致詞結束時也向許鞠躬致謝。

對於新任局長吳坤旭，張善政則表示，吳曾任大溪、楊梅分局長，市警局督察長，任內績效卓著，典禮前和他相談，談及假期年節交通壅塞、青埔寨詐騙事件、槍擊案等，兩人不約而同認為警方應主動出擊，希望吳在桃園一展所長，治安、交通會更好。

本次職務調整除了許錫榮榮退、吳坤旭到任外，還有屏東縣警局長劉印宮調任桃園副局長、苗栗縣警局長陳武康調任桃園副局長、警政署防治組長沈炳信調任桃園督察長、南投縣警局長黃永志調任桃園主秘，其中劉印宮、陳武康曾在桃園服務。