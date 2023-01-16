消防家族愛無限 嘉義縣消防局春節前夕歡慶119消防節

為歡慶119消防節與慰勞績優的消防、義消、防宣義消及救護義消辛勞，嘉義縣消防局昨15日舉辦「消愛嘉—無懼」表揚大會，受獎人從縣長翁章梁手中接過楷模績優等獎項，與家人共同見證榮耀時刻。

一個人走得快，一群人走得遠！嘉義縣消防局表示，今年119消防節以「消愛嘉～無懼」為主題，主視覺利用水帶意象連結成無限符號（∞），代表消防員救災無窮無懼，除發揮個人力量與技能，也以團隊作戰打造堅強無懼的救災本事。

今年受獎包括三和分隊隊員黃茂盛及義消總隊副總幹事戴文盛，分別獲全國消防、義消楷模鳳凰獎，救護義消大隊東石分隊長吳勝良獲全國救護志工楷模鳳凰獎、防火宣導義消大隊阿里山分隊小隊長繆翠娥獲得全國防火宣導志工楷模鳳凰獎。

民雄分隊助理幹事劉薰璟獲得全國救護志工菁英獎、嘉義縣救難協會理事長黃聰明獲全國災害防救志工菁英獎、消防局科員羅正旭等13名消防人員獲頒消防楷模獎、義消第一大隊副大隊長陳昭昇等95名人員（含防救災團體）獲頒義消楷模縣長、局長、總隊長獎。

今年特邀17組「消防家族」參加表揚大會，其中縣消防局長呂清海自民國74年加入消防工作，其妻子與兩名兒子也長期投入義消行列，妻子蕭瓊芬91年入隊，擔任双福救護義消分隊員一職，服務至110年榮退；兒子呂旭哲（自106年服務至今）及呂冠宏（自110年服務至今）分別於三和救護義消分隊及民雄救護義消分隊擔任救護義消。