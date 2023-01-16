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北市警局長交接 蔣萬安讚楊源明交出漂亮成績單
台北市警局今天上午9點舉行局長職務交接典禮，新任局長張榮興上任，台北市長蔣萬安主持，會中蔣細數前局長楊源明領導下的北市警局，掃黑、肅槍、肅毒屢創佳績，讓北市在治安、交通上，交出一張漂亮成績單。
今天交接典禮在市警局禮堂舉行，由市長蔣萬安主持，警政署長黃明昭擔任監交人，原任警局長楊源明榮陞警察大學校長，由副局長林樹徽代表，將印信交接給新任警局長張榮興。
蔣萬安致詞時說，楊前局長任內全力維護治安，台北市竊盜、詐欺、 暴力犯罪及全般刑案等均呈現發生數降低，破獲數上升趨勢，暴力犯罪均全數偵破。
蔣萬安表示，前年8月偵破警察機關近3年於境內查獲數量最多非法槍械案、去年2月間偵破北市警局歷年最大宗的走私毒品案，今年1月間更循線溯源查獲毒品約1.4公噸、市值約10多億元。北市警局在楊前局長的領導下，於掃黑、肅槍、肅毒屢創佳績，給予市民一個良好、安全的生活環境。
蔣萬安說，治安與交通一直是市警局的首要工作，近年來警察局在楊前局長的領導與全體同仁不遺餘力地投入下，台北市的治安、交通表現值得肯定，感謝警察同仁與各義警、義交、民防團隊和志工朋友的付出與犧牲奉獻。
黃明昭則感謝蔣萬安，支持警政署所推的督察室主任張榮興到北市警局服務，他也期待北市警局同仁，是市府推動市政的最佳工作夥伴，全心全力投入到治安、交通、為民服務上，「也期許警察同仁服膺張局長的領導」，全力維護治安。
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