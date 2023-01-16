影／蔡蒼柏從警43年今退休 李文章今接印信護台中治安

台中市長盧秀燕今主持市警局卸新任局長交接典禮，在致詞時，特別感謝卸任局長蔡蒼柏，退休前的1年7個月時間，負責台中市治安，績效卓著，對蔡要退休，十分不捨；新任局長由李文章接任，盧也期許「再創佳績」。

台中市警局表示，局長蔡蒼柏從警生涯43年，在今年1月16日屆齡退休，接任人選經內政部綜合考量品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能，擇優由警政署保三總隊長李文章，接任台中市警局長一職，今天上午9時，在警察局大禮堂舉辦，由市長盧秀燕擔任主持人，由警政署副署長陳耀南擔任監交人。

市長盧秀燕說，原任局長蔡蒼柏光榮退休，退休前最後一年半的時間，負責台中市治安工作，績效卓著，各項評比名列前茅，不論是治安、交安都有很好表現，她對蔡退休充滿不捨，祝福蔡退休後，海闊天空，創造更好人生，代表市民謝謝蔡蒼柏，除了致敬也致謝，「有他真好，非常傑出、用心的局長」。

盧秀燕說，新任李文章局長跟蔡一樣是刑事幹將，台中市是全國第二大城市，也是中部地區唯一直轄市，治安、交安工作非常繁重，相信李能做好治安、交安工作，她寄予厚望，希望李再創佳績，警察工作一棒接一棒，讓台中市治安更好。

新任台中市警局長李文章說，已快過年，警政署有規畫加強重要節日重點工作，治安要求治安平穩、交通順暢、民眾安心，到任後會針對相關工作立即處理，在警政署規定的重點工作，以及市長指示的部分，再做加強，一定讓民眾過好年，「沒有問題」。

蔡蒼柏被媒體問到「退休後最想做什麼」，蔡打趣說「回到家裡」，他也感謝在台中市任職期間，媒體的照顧與支持，加上台中市警局同仁的努力，讓台中市治安能夠符合市民的期待。

盧秀燕也感性補充，蔡蒼柏在交安、治安表現有目共睹，另外蔡在台中市擔任局長時，獲得一個金孫，相信是對蔡對好的回報，退休後能夠每天抱孫很好，也希望孫子能接二連三，「子孫綿延」。