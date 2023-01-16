快訊

木曜射箭傷人意外！賤葆認「射箭選手就是我們」 揭事後處理過程

陸「無人航母」引關注 科考船可能搖身一變轉軍用

王浩宇影射王世堅父親「背骨」 蔡正元嘆：乞丐趕廟公

影／十八羅漢山驚見野人露宿 男子這理由河床建家

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄58歲劉姓男子日前被民眾通報他在六龜區羅漢段溪底河床，自行搭設床鋪，露宿荒野。警方到場，劉男表示因為十八羅漢山附近風景秀麗，才起意以天地為家。但溪流河道位置危險，警方目前已協助安置劉男至高雄鳳山街友中心。

高雄六龜十八羅漢山，是自然保護區國有林地，位處溪流河道，山貌特殊，許多民眾會特地前往遊覽。近日有民眾行經該處，看見一名男子自行搭床住在河床一處巨石下，生活用品一應俱全，貌似露宿已久，緊急通報警方。

六龜警分局在13日近午11時許，偕同六龜區公所、屏東林務局到場勘查，發現劉男在溪底河床搭設折疊床鋪，周圍還有衣架吊掛隨身衣物，個人用品、棉被一應俱全。

警方上前詢問，劉男表示自己是台南永康人，單身未婚，年輕時搬到高雄田寮，因故離家，與家人斷聯繫，沒有固定居所，也沒有工作，日前行經十八羅漢山，見風景秀麗，才會就地取材，自搭床鋪仿野人過沒水沒電的原野生活。

因為劉男露宿位置在溪流河道，相當危險，警方與區公所、林務局人員向劉男說明，勸導他「搬家」，劉男也表示配合，經六龜區公所社工人員核報，目前已由警方協助載他到高雄鳳山街友中心收容。

劉男露宿溪流河道危險，經勸離後，目前安置鳳山街友中心。記者林品君／翻攝
劉男露宿溪流河道危險，經勸離後，目前安置鳳山街友中心。記者林品君／翻攝
劉男在十八羅漢山河床一處巨石下，搭設床鋪，仿野人過原始生活。記者林品君／翻攝
劉男在十八羅漢山河床一處巨石下，搭設床鋪，仿野人過原始生活。記者林品君／翻攝

六龜 街友 屏東

延伸閱讀

當街騷擾女騎士 高雄噁男口出狂言：要和你做愛做的事

蒙古籍貨輪船底破洞高雄外海棄船 黑鷹直升機救援中

高雄去年14個家庭裝住警器成功逃生 消防員加強宣導

車裡寫滿「不要投訴」 高雄Uber司機這理由爆紅

相關新聞

蒙古籍貨輪船底破洞高雄外海棄船 黑鷹直升機救援中

蒙古籍一艘貨輪今天上午傳出在高雄外海，因船底破洞準備全員棄船，空勤總隊接到國家搜救中心指揮後，派遣高雄重型黑鷹直升機及海...

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4...

新北公園運動器材出意外！生鏽「牽引器」砸斷運動6旬婦腿

新北市永和區仁愛公園昨天傳出驚悚意外，一名6旬曾姓婦人使用「上肢牽引器」運動時，牽引器鐵桿疑因老舊，從根部斷裂，逾200...

影／躲警撞死2騎士 姊妹天人永隔 家屬哀痛：已離家不遠

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時，因逆向遭警方發現欲攔查，沿途逃逸，行經振興路、東光園路時闖紅燈，撞死綠燈通行的2名騎士...

北市警局長交接 蔣萬安讚楊源明交出漂亮成績單

台北市警局今天上午9點舉行局長職務交接典禮，新任局長張榮興上任，台北市長蔣萬安主持，會中蔣細數前局長楊源明領導下的北市警...

影／蔡蒼柏從警43年今退休 李文章今接印信護台中治安

台中市長盧秀燕今主持市警局卸新任局長交接典禮，在致詞時，特別感謝卸任局長蔡蒼柏，退休前的1年7個月時間，負責台中市治安，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。