影／十八羅漢山驚見野人露宿 男子這理由河床建家

高雄58歲劉姓男子日前被民眾通報他在六龜區羅漢段溪底河床，自行搭設床鋪，露宿荒野。警方到場，劉男表示因為十八羅漢山附近風景秀麗，才起意以天地為家。但溪流河道位置危險，警方目前已協助安置劉男至高雄鳳山街友中心。

高雄六龜十八羅漢山，是自然保護區國有林地，位處溪流河道，山貌特殊，許多民眾會特地前往遊覽。近日有民眾行經該處，看見一名男子自行搭床住在河床一處巨石下，生活用品一應俱全，貌似露宿已久，緊急通報警方。

六龜警分局在13日近午11時許，偕同六龜區公所、屏東林務局到場勘查，發現劉男在溪底河床搭設折疊床鋪，周圍還有衣架吊掛隨身衣物，個人用品、棉被一應俱全。

警方上前詢問，劉男表示自己是台南永康人，單身未婚，年輕時搬到高雄田寮，因故離家，與家人斷聯繫，沒有固定居所，也沒有工作，日前行經十八羅漢山，見風景秀麗，才會就地取材，自搭床鋪仿野人過沒水沒電的原野生活。