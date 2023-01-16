快訊

木曜射箭傷人意外！賤葆認「射箭選手就是我們」 揭事後處理過程

陸「無人航母」引關注 科考船可能搖身一變轉軍用

王浩宇影射王世堅父親「背骨」 蔡正元嘆：乞丐趕廟公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當街騷擾女騎士 高雄噁男口出狂言：要和你做愛做的事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名女騎士1月14日晚，將機車停在前鎮區瑞福街口講電話，突然一名中年男騎車靠近，拉女騎士的手問「要和你做愛做的事」，女騎士當下大罵說要報警，然後將男子的手打掉，他才悻然騎車離去；轄區警方指尚未接獲女騎士報案，正循線調查中。

女網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，她思考了幾天，還是決定問大眾，若遇此狀況該怎麼辦？女網友指出，1月14日晚上約7、8點，她停在高雄前鎮區，旁邊是國小的公園處講電話。

當時有陌生男子一直在她身邊遊走，男子先裝忙、玩鑰匙，然後一直靠近，越來越過來，起初以為是自己擋到他，所以啟動機車倒退一下；結果，他忽然接近伸手抓她。

女網友說，當時她嚇到啟動機車轉移地方，沒想到對方騎車尾，.最後直接堵在她後面，讓她無法退後逃離。

女網友指出，當下她為了保護自己，下車詢問男子要幹嘛，但對方卻用手抓住她，說他要做愛做的事情，她當場怒吼大罵說要報警，然後把男子的手打掉，陌生男子就騎車離開，她原本追過去要擋住他，叫他跟她去警局，但他快速騎車走人。

女網友說，因機車前鏡頭被加裝的手套擋住，所以未錄到對方，只好po後鏡頭被尾隨的畫面，但因機車引擎聲太大，也聽不清楚，她認為因為自己很兇，所以逃離魔爪，由於附近還有補習班跟國小，很多小朋友，這樣的狀況不可能只發生一次，才決定PO文提醒大家注意安全。

貼文一出，網友紛紛提醒最好報警；轄區前鎮警分局警方指出，經了解當事人尚未報案，瑞隆派出所將聯繫當事人以釐清案情，並調閱監視器以車追人鎖定犯嫌，積極通知到案說明。

警方指出，男子行為恐涉犯刑法強制罪及性騷擾防治法，強制罪部分，可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；性騷擾部分，等調查結果函請社會局裁處。

高雄一名中年男子騎機車行經前鎮區瑞福路口，靠近停在路邊的女子後，拉她的手說要和她做愛做的事。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄一名中年男子騎機車行經前鎮區瑞福路口，靠近停在路邊的女子後，拉她的手說要和她做愛做的事。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女騎士1月14日晚，將機車停在前鎮區瑞福路講電話，中年男子騎機車靠近，拉她的手說要和她做愛做的事。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女騎士1月14日晚，將機車停在前鎮區瑞福路講電話，中年男子騎機車靠近，拉她的手說要和她做愛做的事。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女騎士1月14日晚，將機車停在前鎮區瑞福街口講電話，中年男子騎機車靠近，拉她的手說要和她做愛做的事。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女騎士1月14日晚，將機車停在前鎮區瑞福街口講電話，中年男子騎機車靠近，拉她的手說要和她做愛做的事。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」

性騷擾 爆料公社

延伸閱讀

騎出巷口疑未注意左右方來車　新北女騎士先後撞上公車、貨櫃車受重傷

影／桃園觀音車汽機車經路口沒減速相撞 女騎士喪命

車禍以為沒事就離開卻挨告肇逃 法院因這句話還他清白

印度20歲女騎士遭撞倒拖行13公里 「磨到全身赤裸、皮膚毀損」

相關新聞

蒙古籍貨輪船底破洞高雄外海棄船 黑鷹直升機救援中

蒙古籍一艘貨輪今天上午傳出在高雄外海，因船底破洞準備全員棄船，空勤總隊接到國家搜救中心指揮後，派遣高雄重型黑鷹直升機及海...

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4...

新北公園運動器材出意外！生鏽「牽引器」砸斷運動6旬婦腿

新北市永和區仁愛公園昨天傳出驚悚意外，一名6旬曾姓婦人使用「上肢牽引器」運動時，牽引器鐵桿疑因老舊，從根部斷裂，逾200...

影／蔡蒼柏從警43年今退休 李文章今接印信護台中治安

台中市長盧秀燕今主持市警局卸新任局長交接典禮，在致詞時，特別感謝卸任局長蔡蒼柏，退休前的1年7個月時間，負責台中市治安，...

影／十八羅漢山驚見野人露宿 男子這理由河床建家

高雄58歲劉姓男子日前被民眾通報他在六龜區羅漢段溪底河床，自行搭設床鋪，露宿荒野。警方到場，劉男表示因為十八羅漢山附近風...

當街騷擾女騎士 高雄噁男口出狂言：要和你做愛做的事

高雄市一名女騎士1月14日晚，將機車停在前鎮區瑞福街口講電話，突然一名中年男騎車靠近，拉女騎士的手問「要和你做愛做的事」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。