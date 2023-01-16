當街騷擾女騎士 高雄噁男口出狂言：要和你做愛做的事

高雄市一名女騎士1月14日晚，將機車停在前鎮區瑞福街口講電話，突然一名中年男騎車靠近，拉女騎士的手問「要和你做愛做的事」，女騎士當下大罵說要報警，然後將男子的手打掉，他才悻然騎車離去；轄區警方指尚未接獲女騎士報案，正循線調查中。

女網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，她思考了幾天，還是決定問大眾，若遇此狀況該怎麼辦？女網友指出，1月14日晚上約7、8點，她停在高雄前鎮區，旁邊是國小的公園處講電話。

當時有陌生男子一直在她身邊遊走，男子先裝忙、玩鑰匙，然後一直靠近，越來越過來，起初以為是自己擋到他，所以啟動機車倒退一下；結果，他忽然接近伸手抓她。

女網友說，當時她嚇到啟動機車轉移地方，沒想到對方騎車尾，.最後直接堵在她後面，讓她無法退後逃離。

女網友指出，當下她為了保護自己，下車詢問男子要幹嘛，但對方卻用手抓住她，說他要做愛做的事情，她當場怒吼大罵說要報警，然後把男子的手打掉，陌生男子就騎車離開，她原本追過去要擋住他，叫他跟她去警局，但他快速騎車走人。

女網友說，因機車前鏡頭被加裝的手套擋住，所以未錄到對方，只好po後鏡頭被尾隨的畫面，但因機車引擎聲太大，也聽不清楚，她認為因為自己很兇，所以逃離魔爪，由於附近還有補習班跟國小，很多小朋友，這樣的狀況不可能只發生一次，才決定PO文提醒大家注意安全。

貼文一出，網友紛紛提醒最好報警；轄區前鎮警分局警方指出，經了解當事人尚未報案，瑞隆派出所將聯繫當事人以釐清案情，並調閱監視器以車追人鎖定犯嫌，積極通知到案說明。