桃園電子廠火警飄臭…居民反胃想吐 當地空品數值曝光

桃園市觀音區大同一路台光電子工廠昨晚9點45分傳出火警，廠房屋頂竄出濃煙，現場傳出丙酮、丁酮等物質燃燒味，讓鄰近居民直呼反胃想吐。市府環保局表示，目前監測當地空氣品質為良好到普通，空氣品質指標（AQI）也小於50，屬正常範圍，不過環保局將持續在現場監測。

台光電子廠起火時，內部還囤放丙酮等危險物品，盡管消防隊約1個多小時就控制火勢，並在今天凌晨撲滅。不過不少居民在地方社團反映味道實在太臭，不僅引起心肺不適，還有頭暈、噁心、反胃想吐的狀況。也有人說，先前住在中壢區時遇上泰豐輪胎火災，當時整個社區被迫撤離，沒想到遷居觀音又遇台光電火警，空氣清淨機甚至顯示「紅色警戒」。

議員許更生直言，半夜周遭味道非常臭且刺鼻。議員吳進昌說，雖然火勢已經撲滅，但包括樹林里等下風處仍留下些許異味，半夜也有民眾在他的臉書粉絲專頁反映有身體不適情形，詳細情形還需了解；目前路面積水仍可見漂浮油垢，由於工廠和樹林里中間只隔著一條富林溪，這些物質可能會汙染河流，希望環保單位要多加留意。

吳進昌表示，昨深夜發生火警時，市府第一時間應協助居民疏散，避免民眾聞到化學物質傷身，今天火勢撲滅後，市府也應盡快到下風處的住家查訪，了解居民有無身體不適或災損等狀況，以便立即處理。