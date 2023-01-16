冷氣團來襲更要防一氧化碳中毒 消防員提醒做對5件事
新北市政府消防局第6大隊今天表示，冷氣團來襲門窗緊閉，會大大增加一氧化碳中毒風險。燃氣熱水器安裝不當，也可能導致中毒。提醒民眾做對5件事，就能遠離一氧化碳威脅。
消防第6大隊統計，近年燃氣熱水器造成一氧化碳中毒案件，約有8成發生於12月、1月及2月等溫度較低月分，特別在寒流及氣溫回暖期間，一氧化碳中毒災情更常發生與天氣型態有密不可分之關係。
發生一氧化碳中毒原因，為室外型熱水器安裝於通風不良的加蓋陽台處，加上長時間使用熱水器洗澡，以致一氧化碳蓄積屋內，無法有效散去而發生中毒。最近冷氣團來襲導致天氣濕冷，由於「門窗緊閉」將大大增加一氧化碳中毒風險。
消防第6大隊長莊渝淵說，消防局目前正受理熱水器補助，名額有限，中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者、受補助者居家內有行動不便人員及高風險家庭，將列為優先補助對象，額滿截止。
最常民宅經消防人員檢查有一氧化碳中毒潛勢者，1個月內完成遷移或更換審驗，每戶補助3000元，低收入戶最高補助1萬2000元。
一氧化碳輕度中毒症狀為頭痛、頭昏暈眩、噁心嘔吐、四肢無力等，重度中毒症狀為嗜睡、心律不整、視力模糊、呼吸急促、心肌缺氧、呼吸困難、抽搐甚至死亡。部分患者大腦會因此產生無法修復的傷害，影響腦部運作機能。
消防第6大隊提醒民眾做對5件事，有助遠離一氧化碳威脅：
1.要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2.要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3.要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4.要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤 。
5.要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士處理。
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