台南安平運河水域驚見男浮屍 死者為75歲獨居老人

台南市安平區安平路前運河水域，今天有民眾發現水中有人載浮載沈，消防人員前往搶救，該名老人已經沒有呼吸心跳。員警查出死者沒有明顯外傷，是75歲鄭姓男子，死因將報請檢察官相驗查明。

「有人浮在運河裡，快派員搶救。」台南市消防局救災救護中，今天上午7點17分接到民眾報案，位於安平路運河前水域發現有溺者，中心派遣安平、和緯分隊等前往打撈，出動共3車，消防人員5名到場救人。