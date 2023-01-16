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台南安平運河水域驚見男浮屍 死者為75歲獨居老人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區安平路前運河水域，今天有民眾發現水中有人載浮載沈，消防人員前往搶救，該名老人已經沒有呼吸心跳。員警查出死者沒有明顯外傷，是75歲鄭姓男子，死因將報請檢察官相驗查明。

「有人浮在運河裡，快派員搶救。」台南市消防局救災救護中，今天上午7點17分接到民眾報案，位於安平路運河前水域發現有溺者，中心派遣安平、和緯分隊等前往打撈，出動共3車，消防人員5名到場救人。

安平消防分隊人員於7點27分到達，發現溺者，7點28分接觸溺者，7點34分打撈上岸，因溺者沒有生命跡象未送醫。據了解，死者75歲鄭姓男子，獨居未婚無子女，警方已通知到家屬來指認。自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台南消防人員將老人救起，他已經沒有呼吸心跳。記者黃宣翰／翻攝
台南消防人員將老人救起，他已經沒有呼吸心跳。記者黃宣翰／翻攝

台南 獨居 檢察官

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