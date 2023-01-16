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8萬結婚對戒遭偷走 他PO網描述竊賊特徵警還沒抓到人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

雲林連姓男子到高雄工作，在左營區租屋而居；去年11月17日，連的租屋處遭竊賊闖入，偷走價值8萬元結婚對戒，監視器錄下竊賊走路外八身影，他將影片PO網，但事隔2個月警方仍未抓到人；警方指，已根據被害人提供資料，查訪典當紀錄，正循線追緝竊賊中。

連姓男子在臉書社團「高雄大小事」貼文並附上失竊對戒照片，指出，他到高雄工作，在左營區至真路靠近新莊國小附近租套房而居，遇到住竊，連男指出，去年11月17日下午12時50分左右，竊賊潛入租屋處行竊，直到傍晚5時50分許到6時左右才離開。

連男說，竊賊偷走他和妻子放在盒內的結婚對戒失竊，文中描述竊賊左手走路不太會晃動、左腳外八，推測有中風過等特徵，並指已報警，持續追蹤竊案進度，但目前警方告知仍無下落，盼有經營銀樓及當鋪網友幫忙注意。

轄區左營警分局警方指出，警方當天接獲被害人報案後，到場採證，門窗無破壞跡象，發現竊嫌身穿冬天衣物，持有該戶透天鑰匙自由進出，行竊後徒步離開。經清查房東及房客都不認識竊賊，已依報案人提供對戒資料，函請當舖及珠寶等多工會協助查察典當紀錄，正循線追緝竊賊。

連姓男子到高雄工作，在左營區租屋而居，去年11月17日，租屋處遭竊，偷走價值8萬元結婚對戒；圖為女戒。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
連姓男子到高雄工作，在左營區租屋而居，去年11月17日，租屋處遭竊，偷走價值8萬元結婚對戒；圖為女戒。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
高雄竊賊偷走連男左營區租屋處的結婚對戒後，徒步離開。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
高雄竊賊偷走連男左營區租屋處的結婚對戒後，徒步離開。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
連姓男子到高雄工作，在左營區租屋而居，去年11月17日，租屋處遭竊，偷走價值8萬元結婚對戒；圖為男戒。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
連姓男子到高雄工作，在左營區租屋而居，去年11月17日，租屋處遭竊，偷走價值8萬元結婚對戒；圖為男戒。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」

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