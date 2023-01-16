快訊

激吻偷情人妻、官舍過夜！高虹安行政處長謝泊泓爆婚外情 本人道歉並提辭呈

暗喻崇禎引黨內譁然 蘇貞昌大動作積選總統能量？

【早晨財經速解讀】封關倒數…國安基金陪過年 買超破545億

影／台光電子桃園廠燒透夜 消防局駁「 儲槽爆炸」說

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區台光電子廠昨晚起火，火勢直到今早才告撲滅，現仍殘火處理中，有議員發文指是「化學品自燃爆炸」，但消防局指出僅燃燒機台、管線，沒有儲槽爆炸情形。

市長張善政今早也臨時更改視察桃園會展中心行程，上午11時到案發的台光電桃園廠了解後續處置狀況。

桃園市消防局昨晚9時45分獲報，觀音區大同一路的台光電子廠起火，現場是工廠一樓機台燃燒，另有囤放丙酮、丁酮等危險化學物品，消防員排除人員受困後，立刻切開鐵門布水線灌救。

昨晚10時55分控制火勢，今早7時45分告撲滅，目前殘火處理中，起火原因有待火調鑑識釐清，共出動消防人員91名、義消5名、實習生2名，消防車32輛、救護車2輛。

觀音區議員吳進昌昨晚在臉書發文，稱台光電子是「某作業區不明液體貯存槽自燃發生小爆炸」，且「濃煙夾帶化學噁心惡臭味飄向下風處，樹林里1至8鄰關平爺公附近農村區及部分工業區住宅區下風處民眾緊閉門窗」，呼籲民眾打開空氣濾清氣並避免外出，以免吸入有毒廢氣。

對此消防局今早表示，經詢問救災現場人員，只燃燒1樓機台及管線，沒有貯存槽爆炸情形。

台光桃園廠一樓昨晚起火，初期火勢猛烈。記者楊湛華／翻攝
台光桃園廠一樓昨晚起火，初期火勢猛烈。記者楊湛華／翻攝
台光桃園廠昨晚起火，市議員吳進昌指出是化學儲槽爆炸，但消防局表示並未發熱爆炸情形。圖／翻攝自吳進昌臉書
台光桃園廠昨晚起火，市議員吳進昌指出是化學儲槽爆炸，但消防局表示並未發熱爆炸情形。圖／翻攝自吳進昌臉書
台光桃園廠一樓昨晚起火，火勢控制後一度飄出黑色濃煙。記者楊湛華／翻攝
台光桃園廠一樓昨晚起火，火勢控制後一度飄出黑色濃煙。記者楊湛華／翻攝

桃園 爆炸 議員

延伸閱讀

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

台中豐原疑燒垃圾釀災 父子3人燒燙傷送醫

影／台中車禍肇逃？ 2人多處骨折、1人無生命跡象

台中男疑燒垃圾潑助燃劑 回火燒傷自己與2男童送醫

相關新聞

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4...

新北公園運動器材出意外！生鏽「牽引器」砸斷運動6旬婦腿

新北市永和區仁愛公園昨天傳出驚悚意外，一名6旬曾姓婦人使用「上肢牽引器」運動時，牽引器鐵桿疑因老舊，從根部斷裂，逾200...

影／台光電子桃園廠燒透夜 消防局駁「 儲槽爆炸」說

桃園市觀音區台光電子廠昨晚起火，火勢直到今早才告撲滅，現仍殘火處理中，有議員發文指是「化學品自燃爆炸」，但消防局指出僅燃...

台中東區闖紅燈撞死2騎士 肇逃駕駛落網：被關過、警攔查會怕

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時，因逆向遭警方發現欲攔查，劉沿途逃逸，警為顧及安全逕行舉發，未料劉行經振興路、東光園路時...

喝茫情侶吵架 車停鐵道竟棄車

陳姓男子昨天凌晨涉嫌酒駕，途中與吳姓女友在車內起口角，一氣之下從平交道把車開進鐵軌區，結果撞上鐵路設備動彈不得，兩人棄車...

桃園觀音上市電子廠火警 機台燃燒消防切鐵門灌救

桃園市觀音區大同一路台光電子工廠今晚9時45分傳出火警，廠房屋頂竄出濃煙，疑由內部起火，消防員到場發現是一樓機台燃燒，立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。