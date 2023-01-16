影／台光電子桃園廠燒透夜 消防局駁「 儲槽爆炸」說
桃園市觀音區台光電子廠昨晚起火，火勢直到今早才告撲滅，現仍殘火處理中，有議員發文指是「化學品自燃爆炸」，但消防局指出僅燃燒機台、管線，沒有儲槽爆炸情形。
市長張善政今早也臨時更改視察桃園會展中心行程，上午11時到案發的台光電桃園廠了解後續處置狀況。
桃園市消防局昨晚9時45分獲報，觀音區大同一路的台光電子廠起火，現場是工廠一樓機台燃燒，另有囤放丙酮、丁酮等危險化學物品，消防員排除人員受困後，立刻切開鐵門布水線灌救。
昨晚10時55分控制火勢，今早7時45分告撲滅，目前殘火處理中，起火原因有待火調鑑識釐清，共出動消防人員91名、義消5名、實習生2名，消防車32輛、救護車2輛。
觀音區議員吳進昌昨晚在臉書發文，稱台光電子是「某作業區不明液體貯存槽自燃發生小爆炸」，且「濃煙夾帶化學噁心惡臭味飄向下風處，樹林里1至8鄰關平爺公附近農村區及部分工業區住宅區下風處民眾緊閉門窗」，呼籲民眾打開空氣濾清氣並避免外出，以免吸入有毒廢氣。
對此消防局今早表示，經詢問救災現場人員，只燃燒1樓機台及管線，沒有貯存槽爆炸情形。
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