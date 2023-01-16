快訊

激吻偷情人妻、官舍過夜！高虹安行政處長謝泊泓爆婚外情 本人道歉並提辭呈

暗喻崇禎引黨內譁然 蘇貞昌大動作積選總統能量？

【早晨財經速解讀】封關倒數…國安基金陪過年 買超破545億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中東區闖紅燈撞死2騎士 肇逃駕駛落網：被關過、警攔查會怕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時，因逆向遭警方發現欲攔查，劉沿途逃逸，警為顧及安全逕行舉發，未料劉行經振興路、東光園路時闖紅燈，撞死綠燈通行的2名騎士。劉男昨天深夜落網，無酒精濃度，辯稱，被關過，見警要攔查會怕，全案依過失致死等罪嫌偵辦。

警方在案發後不斷循線追查，昨天深夜11時許，循線在烏日區查緝到劉男。劉男在案發後先棄車，徒步離開現場，接著搭乘計程車逃逸，躲在烏日區友人住處，不過仍被警方緝捕到案。

劉男有公共危險、毒品等前科，去年10月間才出獄，劉落網時沒有酒精濃度，他辯稱，因為曾被關過，所以遇到警方攔查會怕，所以才逃。

台中市消防局在昨晚七時許接獲報案，東區振興路、東光園路發生車禍肇事逃逸案件，現場多名傷者，經派遣救護車到場，現場有三名傷者，分別是64歲葉姓男子，及39歲、38歲連姓姊妹。

經查葉男與連姓妹妹當時分騎2輛機車，劉姓男子（49歲）駕駛的轎車行經案發路口闖紅燈，接連撞上。

目擊者說，肇事駕駛案發時行駛在東光園路上，葉姓騎士與連姓姊妹分別騎乘機車在振興路上，當時振興路的行向是綠燈，肇事駕駛闖紅燈後，在路口撞上兩輛機車，當場將三人撞飛，現場機車零件碎落一地，滿目瘡痍。

目擊者描述，車禍發生時發出非常大的撞擊聲，轎車駕駛是一名中年男子，下車後「走路一跛、一跛」，還向附近店家詢問「有沒有警察追我」，隨後徒步逃逸。

葉姓男子經送醫急救，因頭部變形，全身多處骨折，傷重不治，受傷的連姓姊妹，入院時一人意識不清、插管急救，一人意識清楚，但下肢有開放性骨折，血壓低，不過後來38歲連女，仍因傷勢過重，昨天深夜宣告不治。

警方調查，劉男在案發前開車行經東區建成路、旱溪街，有逆向行駛狀況，警員再後方跟車欲攔查，但該車加速逃逸，後來警方顧及執勤安全，沒有續跟，沒想到在不到一公里外即發生車禍。

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時闖紅燈，撞死2名騎士，警方昨深夜循線查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時闖紅燈，撞死2名騎士，警方昨深夜循線查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時闖紅燈，撞死2名騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時闖紅燈，撞死2名騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時闖紅燈，撞死2名騎士，路口監視器拍下案發經過。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時闖紅燈，撞死2名騎士，路口監視器拍下案發經過。記者陳宏睿／翻攝

車禍 東區 酒精

延伸閱讀

抓到了！台中東區死亡車禍肇逃駕駛 烏日友人住處落網

影／死亡車禍肇逃駕駛沿路逆向？中警出示密錄器還原經過

影／畫面曝光！台中肇逃死亡車禍 轎車闖紅燈釀1死2傷

台中駕駛疑闖紅燈…撞2機車後棄車逃逸 1死2重傷

相關新聞

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4...

新北公園運動器材出意外！生鏽「牽引器」砸斷運動6旬婦腿

新北市永和區仁愛公園昨天傳出驚悚意外，一名6旬曾姓婦人使用「上肢牽引器」運動時，牽引器鐵桿疑因老舊，從根部斷裂，逾200...

桃園電子廠火警飄臭…居民反胃想吐 當地空品數值曝光

桃園市觀音區大同一路台光電子工廠昨晚9點45分傳出火警，廠房屋頂竄出濃煙，現場傳出丙酮、丁酮等物質燃燒味，讓鄰近居民直呼...

冷氣團來襲更要防一氧化碳中毒 消防員提醒做對5件事

新北市政府消防局第6大隊今天表示，冷氣團來襲門窗緊閉，會大大增加一氧化碳中毒風險。燃氣熱水器安裝不當，也可能導致中毒。提...

台南安平運河水域驚見男浮屍 死者為75歲獨居老人

台南市安平區安平路前運河水域，今天有民眾發現水中有人載浮載沈，消防人員前往搶救，該名老人已經沒有呼吸心跳。員警查出死者沒...

蒙古籍貨輪船底破洞高雄外海棄船 黑鷹直升機救援中

蒙古籍一艘貨輪今天上午傳出在高雄外海，因船底破洞準備全員棄船，空勤總隊接到國家搜救中心指揮後，派遣高雄重型黑鷹直升機及海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。