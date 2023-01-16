台中東區闖紅燈撞死2騎士 肇逃駕駛落網：被關過、警攔查會怕

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時，因逆向遭警方發現欲攔查，劉沿途逃逸，警為顧及安全逕行舉發，未料劉行經振興路、東光園路時闖紅燈，撞死綠燈通行的2名騎士。劉男昨天深夜落網，無酒精濃度，辯稱，被關過，見警要攔查會怕，全案依過失致死等罪嫌偵辦。

警方在案發後不斷循線追查，昨天深夜11時許，循線在烏日區查緝到劉男。劉男在案發後先棄車，徒步離開現場，接著搭乘計程車逃逸，躲在烏日區友人住處，不過仍被警方緝捕到案。

劉男有公共危險、毒品等前科，去年10月間才出獄，劉落網時沒有酒精濃度，他辯稱，因為曾被關過，所以遇到警方攔查會怕，所以才逃。

台中市消防局在昨晚七時許接獲報案，東區振興路、東光園路發生車禍肇事逃逸案件，現場多名傷者，經派遣救護車到場，現場有三名傷者，分別是64歲葉姓男子，及39歲、38歲連姓姊妹。

經查葉男與連姓妹妹當時分騎2輛機車，劉姓男子（49歲）駕駛的轎車行經案發路口闖紅燈，接連撞上。

目擊者說，肇事駕駛案發時行駛在東光園路上，葉姓騎士與連姓姊妹分別騎乘機車在振興路上，當時振興路的行向是綠燈，肇事駕駛闖紅燈後，在路口撞上兩輛機車，當場將三人撞飛，現場機車零件碎落一地，滿目瘡痍。

目擊者描述，車禍發生時發出非常大的撞擊聲，轎車駕駛是一名中年男子，下車後「走路一跛、一跛」，還向附近店家詢問「有沒有警察追我」，隨後徒步逃逸。

葉姓男子經送醫急救，因頭部變形，全身多處骨折，傷重不治，受傷的連姓姊妹，入院時一人意識不清、插管急救，一人意識清楚，但下肢有開放性骨折，血壓低，不過後來38歲連女，仍因傷勢過重，昨天深夜宣告不治。