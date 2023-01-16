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4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死
施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4人冷到向消防隊求救「快冷死了」，拜託帶禦寒衣物上山，消防隊攜帶裝備連夜上山救人，今清晨將4人救下山，地方居民直言4人沒有登山觀念「上山找死嗎！」
台東縣消防局昨中午12時許接獲距嘉明湖避難山屋約600公尺步道，有一男姓山客因呼吸喘、四肢體無力疑似高山症案件求助，關山大隊山域專責隊人員立即整裝上山前往救援，同時通報消防署及申請空中勤務總隊直升機，執行吊掛後送，沒想到任務剛結束，下午4時許就接獲施女報案，登山在「溪頭山三角點處、好冷，快來救我們！」
原前往嘉明湖救援的山域專責隊人員，立即趕往施女等人受困處，過程中施女多次電話求救「沒有帶登山禦寒衣物、真的很冷」、「快冷死了、請趕快來」，救援隊先到立稻分隊補充救援物資、衣物，連夜朝溪頭山三角點出發。
「實在太誇張了！」救援人員表示，昨晚接近10點終於找到施女等4人，4個人不僅沒有登山裝備、沒穿御寒大衣，其中1男子只穿著短褲，救援人員除提供衣物保暖，也斥責「這樣子怎麼敢登山？」「你不知道山上多冷？寒流來了嗎！」
因4人無攜帶保暖衣物及露宿裝備，為避免失溫，救援人員決定連夜緊急下山，但施女及其穿短褲男友，因為沒有登山經驗，下山速度慢，走了7個多小時，直到今天凌晨5時30分才順利下山。
住南橫山區張姓住民直言，「不尊重這座山，不做準備就上山，根本就是找死」；台東縣消防局呼籲，近日已發生2起山域事故，搜救人員疲於奔命，提醒登民眾從事登山活動務必嚴謹評估，做好完善準備，千萬不要一時興起就登山。
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