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新北公園運動器材出意外！生鏽「牽引器」砸斷運動6旬婦腿

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區仁愛公園昨天傳出驚悚意外，一名6旬曾姓婦人使用「上肢牽引器」運動時，牽引器鐵桿疑因老舊，從根部斷裂，逾200公分、數十公斤的器材應聲倒下壓傷曾婦，她頭受傷濺血、右腳骨折。警方獲報，立刻拉起封鎖線，負責維護的永和區公所表示，去年11月才檢查過，有保公共意外險，會負起賠償責任。

警、消昨天下午2點9分獲報，永和區仁愛公園內有受傷意外，趕抵發現曾女（66歲）頭被砸傷濺血、右腳骨折，立刻協助送醫，同時封鎖現場不讓人再靠近，曾女丈夫稱「老婆在使用公園器材，用一用就突然斷掉、砸下來」。

區公所接獲警方通報，派人到場查看，將倒塌器材移除，並至雙和醫院慰問傷者曾女。曾女頭雖受傷，所幸沒有腦震盪，傷口經手術已縫合，至於右小腿骨折，已打石膏固定。

有民眾把事發經過貼上臉書社團「我是永和人」，質疑仁愛公園的運動設施是否有定期安全檢查，稱「有長輩在使用拉繩設施，結果整個設備掉落，造成長輩腿斷」、「戶外運動設施長期日曬雨淋，一定會鏽化減短壽命，使用上危險性提高，請議員們們重視這問題」。

對此，負責維護管理的永和區公所回應，上一次檢查是去年11月，確實有發現些微生銹情況，但用榔頭敲擊測試時，認為還算穩固，因此將它列為下一季維修重點，懷疑是因為最近連日下雨，加速鏽蝕程度。至於賠償事宜，永和區公所說，強調有保公共意外險，會負起後續賠償責任，未來將督促同仁，更嚴謹檢查設施。

新北市永和區仁愛公園，一名6旬婦人昨天下午使用「上肢牽引器」，疑因鐵桿鏽蝕，器材根部應聲斷裂，婦人遭砸，頭受傷濺血、右腳骨折。記者翁至成／翻攝
新北市永和區仁愛公園，一名6旬婦人昨天下午使用「上肢牽引器」，疑因鐵桿鏽蝕，器材根部應聲斷裂，婦人遭砸，頭受傷濺血、右腳骨折。記者翁至成／翻攝
新北市永和區仁愛公園，一名6旬婦人昨天下午使用「上肢牽引器」，疑因鐵桿鏽蝕，器材根部應聲斷裂，婦人遭砸，頭受傷濺血、右腳骨折。記者翁至成／翻攝
新北市永和區仁愛公園，一名6旬婦人昨天下午使用「上肢牽引器」，疑因鐵桿鏽蝕，器材根部應聲斷裂，婦人遭砸，頭受傷濺血、右腳骨折。記者翁至成／翻攝
有民眾將事發經過貼上臉書社團「我是永和人」，質疑仁愛公園的運動設施是否有定期安全檢查。圖／擷取自臉書社團
有民眾將事發經過貼上臉書社團「我是永和人」，質疑仁愛公園的運動設施是否有定期安全檢查。圖／擷取自臉書社團
新北市永和區仁愛公園，一名6旬婦人昨天下午使用「上肢牽引器」，疑因鐵桿鏽蝕，器材根部應聲斷裂，婦人遭砸，頭受傷濺血、右腳骨折。記者翁至成／翻攝
新北市永和區仁愛公園，一名6旬婦人昨天下午使用「上肢牽引器」，疑因鐵桿鏽蝕，器材根部應聲斷裂，婦人遭砸，頭受傷濺血、右腳骨折。記者翁至成／翻攝

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