新北公園運動器材出意外！生鏽「牽引器」砸斷運動6旬婦腿

新北市永和區仁愛公園昨天傳出驚悚意外，一名6旬曾姓婦人使用「上肢牽引器」運動時，牽引器鐵桿疑因老舊，從根部斷裂，逾200公分、數十公斤的器材應聲倒下壓傷曾婦，她頭受傷濺血、右腳骨折。警方獲報，立刻拉起封鎖線，負責維護的永和區公所表示，去年11月才檢查過，有保公共意外險，會負起賠償責任。

警、消昨天下午2點9分獲報，永和區仁愛公園內有受傷意外，趕抵發現曾女（66歲）頭被砸傷濺血、右腳骨折，立刻協助送醫，同時封鎖現場不讓人再靠近，曾女丈夫稱「老婆在使用公園器材，用一用就突然斷掉、砸下來」。

區公所接獲警方通報，派人到場查看，將倒塌器材移除，並至雙和醫院慰問傷者曾女。曾女頭雖受傷，所幸沒有腦震盪，傷口經手術已縫合，至於右小腿骨折，已打石膏固定。

有民眾把事發經過貼上臉書社團「我是永和人」，質疑仁愛公園的運動設施是否有定期安全檢查，稱「有長輩在使用拉繩設施，結果整個設備掉落，造成長輩腿斷」、「戶外運動設施長期日曬雨淋，一定會鏽化減短壽命，使用上危險性提高，請議員們們重視這問題」。