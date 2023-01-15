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台灣景點多到玩不完！他不解為何還要出國？ 網曝致命關鍵：完全大輸

抓到了！台中東區死亡車禍肇逃駕駛 烏日友人住處落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區振興路、東光園路在今晚7時許，發生一起死亡車禍，一輛轎車行經案發路口時，疑闖紅燈，在路口撞上綠燈通行的2輛機車，造成1死2重傷悲劇，轎車駕駛在肇事後，棄車逃逸，因有民眾質疑，當時轎車是有警方在後方追車才釀禍，警方也澄清已放棄追車，劉今晚11時已被警方在烏日區查緝到案，尚未酒測。

據了解，涉嫌肇事逃逸的劉姓男子，在案發現場徒步逃逸後，搭乘計程車離開現場，警方循線在今晚11時許，前往烏日區的劉男友人住處，將劉查緝到案，但尚未酒測，全案將帶回警局後釐清案發經過。

警方調查，一輛轎車在今天晚間7時許，沿東區東光園路直行，行經振興路口時，疑闖紅燈，撞上葉姓男子（64歲）、連姓姊妹（39歲、38歲）騎乘的機車，轎車撞上2輛機車後，車頭嚴重毀損，而肇事駕駛則棄車徒步逃逸。

現場3名傷者送醫後，葉姓男子在送醫急救後，因頭部變形，全身多處骨折，傷重不治，而另對受傷連姓姊妹，一人意識不清、插管急救，一人意識清楚，但下肢有開放性骨折，血壓低，需留院治療。

因有民眾質疑，當時是因警方在後方追車，才造成車禍，第三警分局在今晚也提供警員的密錄器澄清。

三分局表示，當時巡邏同仁在東區建成路、旱溪街時，發現該輛轎車，沿建成路由南往北逆向行駛，同仁隨即嗚警報器尾隨攔查，該車沿建成路右轉復興東路後，再由復興東路右轉東光路，在東光路、建成路，繼續逆向沿建成路由北往南方向行駛，為確保安全，同仁沒有續追，違規部分將逕行舉發。

警方調閱路口監視器釐清案情，不排除肇事的駕駛，就是該輛轎車的劉姓車主（47歲），全案將依過失致死、肇事逃逸等罪方向偵辦，劉已在今晚11時許，在烏日友人住處落網。

台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸，警方今天深夜查緝劉男到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸，警方今天深夜查緝劉男到案。記者陳宏睿／翻攝

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