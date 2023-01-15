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拖板車度估衝進靈堂 喪家無奈：怎麼跟往生的母親交代
新竹縣新豐鄉今凌晨發生一起拖板車衝進路旁喪家的意外，駕駛疑似打瞌睡釀禍，將靈堂撞得亂七八糟，連布棚都整個塌下，鮮花四散，駕駛雖連連道歉，但遭撞毀靈堂的家屬更無奈，直呼該怎麼跟往生的母親交代，只能先收拾現場，另覓場地為阿嬤辦後事。
據了解，肇事的蘇姓男子今天凌晨4時許駕駛拖板車，行經新豐忠信街時，疑似打瞌睡沒有注意到路旁正在辦喪事，還搭起臨時布棚靈堂，竟直接衝進人家靈堂當中，還把現場靈堂撞得棚子都差點垮下來。
當時喪家雖正在守喪，但幸運都在屋內，並未在靈堂現場，因此沒有受到波及，可是突如其來的巨響嚇壞家屬，趕忙出來查看時，只見阿嬤的靈堂竟然多出一個大車頭，現場還被撞得鮮花倒得滿地都是，當場被嚇傻。
據鄰居表示，當時撞擊巨響嚇醒不少這邊的住戶，大家紛紛起身出門查看，並指出這家人原訂今天就要辦告別式，沒想到剛擺設好的靈堂就這麼被撞毀；因天亮就要舉辦告別式，但突如其來的意外讓喪家根本不知所措，又來不及恢復靈堂，只能趕忙收拾，另行舉辦。
蘇姓駕駛闖禍後不斷向喪家道歉，並解釋是因天色昏暗，他才未注意到前方靈堂，但喪家也很無奈，家裡正在為阿嬤辦後事，又遭逢意外，令阿嬤的兒子無奈又氣憤得問駕駛「跟我對不起有什麼用，我怎麼跟媽媽交代。」
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