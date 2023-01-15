影／警追車釀死亡車禍？台中警出示密錄器澄清：已放棄追車

台中市東區振興路、東光園路在今晚7時許，發生一起死亡車禍，一輛轎車行經案發路口時，疑闖紅燈，在路口撞上綠燈通行的2輛機車，造成1死2重傷悲劇，轎車駕駛在肇事後，棄車逃逸，因有民眾質疑，當時轎車是有警方在後方追車才釀禍，警方也提供警員密錄器澄清，當時警員為顧及安全，已放棄追車。

因有民眾質疑，當時是因警方在後方追車，才造成車禍，第三警分局在今晚也提供警員的密錄器澄清。

三分局表示，當時巡邏同仁在東區建成路、旱溪街時，發現該輛轎車，沿建成路由南往北逆向行駛，同仁隨即嗚警報器尾隨攔查，該車沿建成路右轉復興東路後，再由復興東路右轉東光路，在東光路、建成路，繼續逆向沿建成路由北往南方向行駛，為確保安全，同仁沒有續追，違規部分將逕行舉發。

警方調查，一輛轎車在今天晚間7時許，沿東區東光園路直行，行經振興路口時，疑闖紅燈，撞上葉姓男子（64歲）、連姓姊妹（39歲、38歲）騎乘的機車，轎車撞上2輛機車後，車頭嚴重毀損，而肇事駕駛則棄車徒步逃逸。

現場3名傷者送醫後，葉姓男子在送醫急救後，因頭部變形，全身多處骨折，傷重不治，而另對受傷連姓姊妹，一人意識不清、插管急救，一人意識清楚，但下肢有開放性骨折，血壓低，需留院治療。