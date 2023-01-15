影／畫面曝光！台中肇逃死亡車禍 轎車闖紅燈釀1死2傷
台中市東區振興路、東光園路在今晚7時許，發生一起死亡車禍，一輛轎車行經案發路口時，疑闖紅燈，在路口撞上綠燈通行的2輛機車，造成1死2重傷悲劇，轎車駕駛在肇事後，棄車逃逸，目前警方正在全力追查駕駛下落，不排除就是劉姓車主涉案。
警方調查，一輛轎車在今天晚間7時許，沿東區東光園路直行，行經振興路口時，疑闖紅燈，撞上葉姓男子（64歲）、連姓姊妹（39歲、38歲）騎乘的機車，轎車撞上2輛機車後，車頭嚴重毀損，而肇事駕駛則棄車徒步逃逸。
現場3名傷者送醫後，葉姓男子在送醫急救後，因頭部變形，全身多處骨折，傷重不治，而另對受傷連姓姊妹，一人意識不清、插管急救，一人意識清楚，但下肢有開放性骨折，血壓低，需留院治療。
警方調閱路口監視器釐清案情，不排除肇事的駕駛，就是該輛轎車的劉姓車主（47歲），全案將依過失致死、肇事逃逸等罪方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言