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影／畫面曝光！台中肇逃死亡車禍 轎車闖紅燈釀1死2傷

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影／畫面曝光！台中肇逃死亡車禍 轎車闖紅燈釀1死2傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區振興路、東光園路在今晚7時許，發生一起死亡車禍，一輛轎車行經案發路口時，疑闖紅燈，在路口撞上綠燈通行的2輛機車，造成1死2重傷悲劇，轎車駕駛在肇事後，棄車逃逸，目前警方正在全力追查駕駛下落，不排除就是劉姓車主涉案。

警方調查，一輛轎車在今天晚間7時許，沿東區東光園路直行，行經振興路口時，疑闖紅燈，撞上葉姓男子（64歲）、連姓姊妹（39歲、38歲）騎乘的機車，轎車撞上2輛機車後，車頭嚴重毀損，而肇事駕駛則棄車徒步逃逸。

現場3名傷者送醫後，葉姓男子在送醫急救後，因頭部變形，全身多處骨折，傷重不治，而另對受傷連姓姊妹，一人意識不清、插管急救，一人意識清楚，但下肢有開放性骨折，血壓低，需留院治療。

警方調閱路口監視器釐清案情，不排除肇事的駕駛，就是該輛轎車的劉姓車主（47歲），全案將依過失致死、肇事逃逸等罪方向偵辦。

台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸，路口監視器拍下案發一瞬間。圖／讀者提供
台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸，路口監視器拍下案發一瞬間。圖／讀者提供
台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸。記者陳宏睿／翻攝
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台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區東光園路、振興路在今晚7時許發生死亡車禍，肇事的轎車駕駛棄車逃逸。記者陳宏睿／翻攝

車主 骨折 東區

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