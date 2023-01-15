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南投武界一日遊 婦人掉溪谷致殘 未保旅平險 旅行社得賠86萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣蕭姓婦人2019年參加南投武界一日遊旅行團，卻因上廁所和腳程較慢而落隊，又因步道潮溼，滑落10公尺深溪谷中，造成腰椎骨折致殘，因而向旅行社及領隊和司機共求償90萬元損害賠償、50萬元精神慰藉金，彰化地方法院判旅行社應賠86萬4千元。

判決書指出，蕭女2019年3月繳交1100多元參加由沈女帶隊的旅行團共38人到南投武界一日遊，眾人先搭遊覽車抵達埔里後，再換廂型車接駁至武界景區登山步道入口處，並由司機兼導覽的朱男帶隊前往武界瀑布，當天因遊客多，蕭女較年長，步伐較慢而落後，後又在一座由鐵製水管搭設的便橋滑落至約10公尺深溪谷中，因腰椎重創，身體浸泡在水中無法動彈，後送醫急救。

蕭女因此腰椎閉鎖性骨折併脊髓神經壓迫、頭部裂傷，其後繼續門診復健治療至今，台中榮民總醫院鑑定其脊髓損傷，下肢無力，肚臍以下感覺麻木，需使用助行器無法站立，倚賴輪椅長距離行動，大小便無法控制，需間歇性導尿。

蕭女認為，旅行社及領隊沈女和司機朱男在遊程中疏於照料，且沈女負責收費交給旅行社，卻未替她辦理旅遊平安險保，因此求償140萬元。

沈女表示，這個旅遊團體是大家一起成立，一起討論要去哪裡玩，她沒有招攬業務，只是代收錢交給旅行社去辦，代收費用都是服務性質，她認知收取的保費就是旅行的平安險，被求償，她覺得很無辜。

朱男說，他只是司機，聽到有人跌落峽谷時，立即回頭下溪谷把蕭女從水裡移到石塊上面，再請原住民朋友叫救護車，並沒有不顧蕭女。

旅行社則辯稱，他們收的費用是繳交旅行業的責任險，至旅客的旅平險應由遊客自行辦理，非旅行社應代辦。

法官認為，武界為未經人為開發之山地自然風景區，故於無特別約定之報酬與旅遊服務事項下，行走該區山徑者自難期望可得或應得一對一之專責安全服務，且沈女與朱男並非旅行社的專職領隊及導覽人員。

而旅行社未詳細說明所列「保險費」之收取，即於一般社會經驗，通常會被認定是為旅客自行加保的旅平險，旅行社未辦理原告的旅平險，有履約之過失，因此依保險公司的失能保額計算，判旅行社需賠償86萬4千元，全案可上訴。

彰化縣蕭姓婦人參加南投武界一日遊旅行團，卻因上廁所和腳程較慢而落隊，又因步道潮溼，滑落10公尺深溪谷中，造成腰椎骨折致殘，因而向旅行社求償。圖／民眾提供
彰化縣蕭姓婦人參加南投武界一日遊旅行團，卻因上廁所和腳程較慢而落隊，又因步道潮溼，滑落10公尺深溪谷中，造成腰椎骨折致殘，因而向旅行社求償。圖／民眾提供

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