雲林西螺火燒透天厝 13歲少年一舉動救全家性命

雲林縣西螺鎮一間3層樓透天今晚發生火警，2樓書房突然竄出火苗，火燒書房冒出熊熊濃煙，13歲少年上樓發現失火，立即打119求援，並通知大家逃命，警消獲報出動9車15人，在10分鐘內撲滅火勢，無人傷亡，詳細起火原因仍待火調釐清。

消防局表示，雲林縣西螺鎮安定里一處3層樓透天今發生火警，獲報後立刻派遣西螺、二崙、莿桐、第二大隊，共出動8輛各式消防車、1輛救護車及15名人員前往現場搶救，10分鐘內即滅火，初步研判起火地點在2樓書房，燃燒面積約10平方公尺，起火原因正在調查中。