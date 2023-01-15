雲林西螺火燒透天厝 13歲少年一舉動救全家性命
雲林縣西螺鎮一間3層樓透天今晚發生火警，2樓書房突然竄出火苗，火燒書房冒出熊熊濃煙，13歲少年上樓發現失火，立即打119求援，並通知大家逃命，警消獲報出動9車15人，在10分鐘內撲滅火勢，無人傷亡，詳細起火原因仍待火調釐清。
消防局表示，雲林縣西螺鎮安定里一處3層樓透天今發生火警，獲報後立刻派遣西螺、二崙、莿桐、第二大隊，共出動8輛各式消防車、1輛救護車及15名人員前往現場搶救，10分鐘內即滅火，初步研判起火地點在2樓書房，燃燒面積約10平方公尺，起火原因正在調查中。
鄰居表示，火災發生時，是13歲少年打119救援的，因為他上樓看見濃煙，才發現書房已經起火，立即撥打119報案，把正在洗澡的弟弟叫出來，當時少年叫弟弟、媽媽、阿嬤及阿公、外傭逃到屋外，幸有少年報案才拯救一家人性命。
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