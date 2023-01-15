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台中駕駛疑闖紅燈…撞2機車後棄車逃逸 1死2重傷
台中市東區振興路今晚發生一起嚴重車禍，一名轎車駕駛行經案發地點時，疑闖紅燈，在路口撞上2輛機車，造成3人受傷，其中1人傷勢嚴重，救護車到場時，已無生命跡象，經送醫後身亡，另外2人則有開放性骨折等嚴重傷勢，現場滿目瘡痍，警方已到場調查案發經過。
台中市消防局在今天晚間7時許，接獲民眾報案，東區振興路有一起肇事逃逸的車禍，救護車到場時，現場有3名傷者，其中25歲女子是肢體擦傷、意識不清，40歲女子受有左手、腳開放性骨折，但意識清楚，2名女子都被送往中國醫藥大學附設醫院急救。
另外還有一名50歲男性傷者，救護車到場時，已無生命跡象，經送往長安醫院急救後，仍因頭部變形、全身多處骨折，宣告不治。
據現場目擊者表示，轎車駕駛疑似闖紅燈後，撞上2輛機車，駕駛在肇事後，棄車逃逸，目前第三警分局交通分隊已派員到場調查，釐清案發經過。
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