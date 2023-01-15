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影／台中車禍肇逃？ 2人多處骨折、1人無生命跡象
台中市消防局在今天晚間7時許獲報，東區振興路發生一起車禍，現場有3名傷者，消防局派出4輛救護車到場，到場後發現，現場一名男性傷者，傷勢嚴重，已無生命跡象，另外2名女傷者，則是全身多處骨折，都已送醫急救，目前第三警分局交通分隊場調查案發經過。
台中市消防局在今天晚間7時許，接獲民眾報案，東區振興路發生一起肇事逃逸車禍，信義、北屯、大誠、太平等多個分隊的救護車趕赴現場，據現場回報，一共有3名傷者，年約40至50歲，其中男性傷者，傷勢嚴重，無生命跡象，另外兩名女傷者，則是全身多處骨折，傷勢嚴重，分別送往長安醫院、中國醫藥大學附設醫院急救。
第三警分局表示，交通分隊已派員到場釐清案發經過，詳細的肇事原因，有待後續釐清。
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