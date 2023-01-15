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影／國中生爭風吃醋談判！撂7人卻袖手旁觀 兄弟慘被「9打2」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區2名國中男學生為了女生爭風吃醋，昨天各自找來9個人助勢，在正德國中旁邊巷子裡的公園談判，一言不合大打出手，其中A少年找來的人卻只是袖手旁觀，眼睜睜看著兄弟被圍毆。警方最後逮捕9人，依聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

據了解，16歲A、B少年為國中同學，日前因為A和B的女友搭訕聊天，引起B少年不滿，雙方相約昨天凌晨0時到北新路69巷的公園談判。B少年找了8個人助勢，A少年和21歲兄長也找了7個人，雙方各有9人到場，但後來大打出手，A少年兄弟找來的7個人卻只是在旁看著他們被對方拿鋁棒和皮帶圍毆。

快打警力獲報有青少年在公園打群架，趕抵時只剩A少年找來的7人滯留現場，其餘人已一哄而散，員警將這7人全部帶回派出所釐清案情。警方調閱監視器確認公園確實發生聚眾打架，透過他們逃離騎乘的機車車號，陸續通知A少年兄弟2人、以及B少年等9人到案說明。

A少年眼皮挫傷、兄長後腦勺挫傷，兄弟倆聲稱對方人多，不敢還手。B少年這方9個人，其中3人16歲，其餘6人皆已成年，警詢後將9人依刑法聚眾鬥毆、傷害罪嫌、以及少年事件處理法移送士林地檢署和少年法庭偵辦。

淡水區北新路69巷內公園，昨天凌晨發生青少年打群架，警方事後通知９名嫌犯陸續到案。記者林昭彰／翻攝
淡水區北新路69巷內公園，昨天凌晨發生青少年打群架，警方事後通知９名嫌犯陸續到案。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區北新路69巷內公園，昨天凌晨發生青少年打群架。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區北新路69巷內公園，昨天凌晨發生青少年打群架。記者林昭彰／翻攝

鬥毆 國中生

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