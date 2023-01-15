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新北女凌晨至里長辦公室門口「燒塑膠袋」 被強制送醫
新北市50歲王姓女子，今天凌晨疑因情緒狀況不穩，跑去當地里長辦公室公寓門口「燒塑膠袋」，有民眾目睹縱火過程，立刻報警並錄影蒐證，所幸塑膠袋燃燒殆盡，沒有造成損害。警方獲報，先協助王女強制送醫，出院後，依公共危險罪嫌將她送辦。
警方今天凌晨0點27分獲報，中和區秀峰街秀峰里里長辦公室，有不明女子在公寓民口燒塑膠袋，員警趕抵時涉嫌人已離去，經調閱監視器畫面發現，犯嫌身分是轄內里民王女，遂登門查訪、釐清案情。
王女見警方到場，情緒、精神狀況不穩，經瞭解她領有身障手冊，遂協助將她送醫救治，事後依公共危險罪嫌送辦。秀峰里周姓里長得知王女在里長辦公室門口放火，表示自己熟識王女、常常會幫助她，但不清楚怎麼會發生此事，也慶幸沒有造成傷亡。
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