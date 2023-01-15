高雄去年14個家庭裝住警器成功逃生 消防員加強宣導

高雄去年有14個家庭，因加裝住警器，在火災發生時成功預警，讓住戶及時逃生。消防局目前針對5樓以下建物補助一顆住警器，由於年關近，高市消防局第一大隊第二中隊於前鎮區SKM PARK商場辦活動，藉機宣導親子防火知識及觀念，讓防火防患於未然。

高市消防局第一大隊第二中隊於前鎮區SKM PARK商場，結合場區的日系廠商，辦理家庭親子防火宣導活動，讓民眾和消防員面對面進行猜題及互動問答、小朋友體驗穿消防衣重裝備拍照打卡樂趣

有鑑於民眾在年節期間，對於住家防火觀念較為輕忽薄弱，加上睡夢中發生的火災案件，成為造成人命傷亡最大主因，消防員在現場灌輸民眾加裝住警器觀念，指人在熟睡中警覺性最低，樓梯及走廊通道是住宅中濃煙流竄主要路徑，若要及早偵知火災發生，家中各處所應多增設住警器。

第一大隊二中隊副中隊長謝孟宏表示：住警器成為現場詢問度最高的消防神器，安裝住警器可在火災發生初期，立即偵測並高分貝提醒民眾迅速逃生。