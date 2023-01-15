「沒錢回家過年！」 台鐵高雄車火站出現要錢男專騙愛心

台鐵高雄火車站出現一名男子，專以「沒錢回家過年」的理由，向旅客索討車資，2名年輕女子好意幫買31元車票讓他返鄉，還借款700元搭小黃，掏錢後，路過女子出言警告，才知男子專騙愛心人士，但男子見詭計得逞，一溜煙跑了。

受害女子1月5日向警方報案表示，該名騙錢的男子靠近她們後，聲稱東西掉在車上，剛去警察局報案完，身上沒錢，也沒有手機，2人花了31元幫男子買車票回屏東，之後又拿出700元現金，希望讓他可搭計程車回家。

當他們掏錢給男子後，身旁一名女子勸說，「不要把錢給他，他是騙子」，結果男子當下邊走邊退出車站大廳，2女追著男子索討「你把錢還來啊」，結果男子直接不理人，掉頭就走。

被害女子不甘心發揮愛心卻遭騙，向鐵路警察局高雄分駐所報案，提告男子行為涉及詐欺。