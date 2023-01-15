三合院凌晨大火…兒踹門救父反被嗆傷 老翁燒焦難辨死因出爐
台東市中華路四段534巷一戶三合院老屋，今天凌晨0時許不明原因失火，8旬失智鄭姓老翁受困火場，消防隊獲報到場滅火時，老翁在屋內身體多處被燒焦、明顯死亡未送醫，檢警會同法醫今相驗，死因為吸入性嗆傷，家屬無意見，起火原因仍待警消調查。
檢警會同法醫今天相驗，鄭姓老翁吸入性嗆傷致死，身體多處被燒焦，雖然無法辨認，但死者左手戴失智手環、右腳膝蓋露出金屬人工膝蓋，家屬確認身分後對死因沒意見。
鄭男與父親住的三合院有50多年歷史、都是木造屋梁，凌晨大火瞬間延燒各房舍，現場火勢沖天、濃煙密布，消防隊到場布水線滅火時，鄭男仍不斷提醒「我老爸還在裡面」，救援人員入房間發現，老翁已被燒焦明顯死亡，無法送醫，火勢約1小時後撲滅。
鄭男表示，與87歲失智父親分住三合院老宅左右兩廂房，鄭男今天凌晨0時許突被狗叫聲吵醒，出門查看父親住的房間失火、煙霧彌漫，鄭男踹開木門想進房救父親，被迎面衝出的濃煙嗆傷，只能趴在地上離開房間，附近居民發現老屋失火，立即報警求救，因水源不足、約1小時後撲滅火勢。
據了解，警方到場發現死者多處被火燒焦、甚至臟器外露，會同消防火調調閱房間監視器，發現起火前老翁獨自在房內活動，不排除老翁行為引發火災，死後因高溫膨脹引發臟器外露。
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