北宜公路車友注意！新北警取締改裝等違規 2小時開15張單
北宜公路每逢周末假日，總吸引不少重機、超跑慕名而來，為防制交通事故及遏止危險駕駛等違規行為，新北市新店警方昨天會同台北監理所執行聯合稽查勤務，取締違規改裝、危險駕駛、無照駕駛等交通違規，開出15張罰單，若罰單以最高罰鍰計算，共開出3萬7800元。
警方指出，北宜公路假日不乏有剛考到駕照，或駕駛經驗還不足的年輕駕駛騎機車馳騁，因山區道路蜿蜒，分析肇事原因，很可能因不熟悉路況、未能保持車距、速限及減速進彎，進而造成交通事故；轄區新店警分局將北宜公路列為重點防制路段，昨天早上9點至11點執行聯合稽查勤務，共開罰變更車體設備13件、未懸掛號牌1件、越級駕駛1件。
變更車體設備，依據《道交條例》第16條，可處900元至1800元罰鍰；未懸掛號牌，依據《道交條例》第12條，可處3600至1萬800元罰鍰；越級駕駛，依據《道交條例》第22條，可處1800至3600元罰鍰。
新店警方表示，近年發現有少數駕駛人是無照或越級駕駛，且年齡層有下降趨勢，將持續針對此部分加強執法，另外強調，馬路非賽道，山區路幅狹窄，在彎道高速壓車或超車，是非常危險的行為，呼籲駕駛，雙黃線勿逆向超車、不壓車、不超速，並保持安全距離。
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