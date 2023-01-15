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小二女童大街貪玩走失 機靈求助銀行保全員

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名就讀國小二年級的女童，與爺爺前往捷運古亭站卻因貪玩走失，女童機靈求助銀行保全員；大安分局和平東路派出所警員巡邏經過，獲報後立即協助女童與家人聯繫，順利送她回家。

警方表示，本月初一名小二女童下課，由爺爺一同步行前往捷運古亭站，不料途中因一時貪玩走失，在遍尋不著爺爺情況下，當下女童機警找銀行保全員求助。

正好大安警分局和平東路派出所警員黃勝賢巡邏經過，保全員告知黃員女童與家人走失了，員警當下詢問女童爺爺的姓名與住址，女童皆表示不清楚，所幸還記得媽媽的手機號碼，員警立刻與女童媽媽通話取得聯繫，在場陪伴女童等候家人帶回。

女童的爺爺也說，下午帶著孫女步行至捷運站欲搭捷運返回住處，沒想到在途中ㄧ晃眼就不見小孩的身影，來回尋找還是遍尋不著，心裡也是非常焦急，所幸有銀行保全與警察及時協助，再見到孫女的那刻才如釋重負，放下心中的大石，不斷地向員警道謝。

大安分局提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意安全，避免讓幼童離開視線，也可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，可以撥打110報案，以利警方即時提供協助，讓幼童能儘速平安返家。

國小女童回家途中走失，機靈的向銀行保全員求助。記者邱奕能／翻攝
國小女童回家途中走失，機靈的向銀行保全員求助。記者邱奕能／翻攝

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