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台中大里汽機車碰撞 44歲騎士彈飛傷重不治

中央社／ 台中15日電

台中市大里區中投西路三段今天接近中午發生自小客車與機車碰撞事故，機車彈飛路邊草叢，騎士當場失去生命跡象；警方表示，騎士送醫傷重不治，肇事原因責任待釐清。

台中市警察局霧峰分局指出，中午11時51分在大里區中投西路三段發生交通事故，事故發生時，47歲吳姓女子開車沿中投西路三段快車道路邊起步切往慢車道，往樹王路方向行進。

警方表示，另一輛由44歲段姓男子騎乘的機車，沿中投西路慢車道直行往樹王路方向行駛，2車於事故地點發生碰撞，機車彈飛路旁草叢，段男當場失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

警方指出，吳女車子右後側車體有受損，經酒測吳女沒有酒精反應，至於確切肇事原因及責任，將待進一步鑑定釐清。

車禍

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