影/清運垃圾爆爭吵 平鎮男一言不合辱罵揮打女店員

桃園市平鎮區中豐路一家空調公司昨天下午林姓男子上門載送垃圾，與吳姓女店員因為垃圾清運發生口角，林男辱罵「三字經」，向吳女後腦勺揮打一拳，造成吳女後腦紅腫，警方今天下午表示，林男毆打吳姓女店員傷害，警方到場制止，將林男依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

平鎮一家空調公司爆料表示，該店昨天下午請人載運垃圾，清潔阿伯帶著1名男子幫忙，竟口出髒話、揮拳頭向手無縛雞之力的女生，朝女店員頭部下狠手，欲置人死地，幸好鄰居攔下，該店錄下過程。該貼文PO出後引起網友討論熱議。

警方調查，該空調店吳姓女店員（37歲）請人載運該店垃圾廢棄物，一名清潔阿伯帶著林姓男子（32歲）幫忙，吳女與林因垃圾處理發生口角，吳女抱怨要阿伯以後不要叫林男幫忙，林男怪女店員一直吵，口出三字經字眼辱罵女店員，還氣到揮拳毆打吳姓女子的後腦勺，造成她後腦紅腫成傷，清潔阿伯攔下林男。

警方據報趕到處理，林男與吳姓女子已被鄰居隔開，林男一度企圖反抗遭警方制止。吳姓女子表示林姓男子一直辱罵髒話和揮拳打人，提供指證及錄影佐證提告；林男則說該店垃圾沒有分類，女店員態度不好，雙方爭吵他才揮拳，他辯稱使用三字經並非罵吳姓女子，而是自己對著垃圾罵。