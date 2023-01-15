苗栗竹南工業區塑膠工廠大火 業者：5000萬元燒光了

苗栗縣竹南工業區2家毗鄰的塑膠工廠今天中午發生大火，原料、半成品及機器等付之一炬，一名張姓業者表示工廠5000萬元全燒光！消防人員持續以泡滅灌救中，起火原因及損失進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天中午12點46分接獲報案，竹南工業區發生工廠大火，消防局陸續調派竹南、頭份分隊17車、警消消50人趕往，第一批消防人車途中，滾滾濃煙已衝向天際，籠罩竹南上空，景象相當嚇人。

消防人員布線灌救，但火場堆放大批塑膠原料延燒迅速，2家塑膠工廠陷入火海，鐵皮鋼構廠房鋼柱都燒融彎曲，消防局戒護周邊2家工廠，並全面改用泡沫滅火，火勢下午3點後逐漸控制，縣府環保局也出動應變空氣品質監測車在現場

其中一家張姓業者眼看廠房付之一炬，他卻哭無淚，他說，隔壁工廠發生爆炸後起火一發不可收拾，他的產品是市場塑膠袋，因過年將屆，今天加班趕工中，廠內21部大、小機器，大批原料、半成品，「5000萬元都燒光了」！