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影／情侶喝茫車內吵架 駕車卡鐵軌上竟棄車逃離

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車，疑在車內與吳姓女友發生口角，通過平交道時把車開進軌道區，結果卡住鐵路設備動彈不得。陳、吳釀禍後棄車逃離現場，被警方找到時都稱是開車的人，酒測數值分為每公升0.88、1.35毫克。警查明是陳男開車，偵詢後依公共危險罪嫌送辦。

新北市瑞芳警分局今天凌晨2點50分接獲報案，一坑路平交道上有輛轎車停在鐵道上，車上沒有人，擔心會引發鐵路事故。瑞芳警分局通報鐵路警察局瑞芳派出所處理，同時也派警方前往了解狀況。

陳姓男子今天凌晨開車通過新北市瑞芳區一坑路平交道時，把車轉入鐵軌區， 撞上鐵路設備後動彈不得，兩人棄車離開現場。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天凌晨開車通過新北市瑞芳區一坑路平交道時，把車轉入鐵軌區， 撞上鐵路設備後動彈不得，兩人棄車離開現場。記者邱瑞杰／翻攝

員警到場看到陳男的轎車停在兩條鐵軌間的區域，車內沒人。研判駕駛人從平交道右轉後與鐵軌平行，在兩道鐵軌間前進一小段路後，撞上鐵路設備並卡住，導致不能再前進，也無法倒車。

據了解，20多歲陳男和吳女事後下車，跑到附近的明燈路3段被警方找到。陳男和吳女都散發酒氣，並一度都說是自己開車，接受酒測數值分為0.88、1.35。陳男一再表示車子是他開的，請員警送女友回家。

鐵路警察調閱平交道監視器畫面，確認事故車輛是由陳男駕駛，因為兩人在車內發生口角，陳男一時氣憤才把車轉進鐵軌。警方偵詢後，依公共危險罪嫌將陳男函送法辦。若檢方不起訴，再依鐵路法舉發裁罰。

台鐵瑞芳車站得知狀況後，內部通報鐵軌有事故車輛，防止衍生其他事故，並通知拖吊車前來現場，在凌晨3點50分把轎車拖離鐵軌區域，讓列車恢復正常運行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子今天凌晨開車通過新北市瑞芳區一坑路平交道時，把車轉入鐵軌區， 撞上鐵路設備後動彈不得，兩人棄車離開現場。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天凌晨開車通過新北市瑞芳區一坑路平交道時，把車轉入鐵軌區， 撞上鐵路設備後動彈不得，兩人棄車離開現場。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳

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