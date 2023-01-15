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影／偷走有校徽的銅鐘難銷贓 宜蘭警方以車追人逮笨賊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東國小120周年校慶紀念物「銅鐘」上周失竊，從監視器畫面發現竊賊趁著凌晨抱走學校施工放在地上的鐘，結果該銅鐘刻有學校校徽，銅鐘失竊的消息傳出後各方擴大追查，笨賊根本難銷贓。警方昨天在一處工寮尋回銅鐘，今天通知校方領回。

重達20幾公斤紀念鐘於本月9日失竊，不到一星期找到。羅東國小校長賴尚義今天與同仁前往開羅派出所領回銅鐘時相當開心，家長會長羅志銘送飲料感謝警方。由於每學期休業式，學校不用電子鈴聲，而是以敲鐘的儀式感，告訴師生學期結束放假了。今天領回鐘後安裝上鐘塔，可以趕上19日休業式敲鐘儀式。

羅東國小創辦於1898年，是宜蘭歷史悠久的學校，2018年籌辦120周年校慶時，比對校史發現日治時期老照片，校園鐘塔上有個銅鐘。校方為還原文物原貌，委託師傅打造復刻版銅鐘，2021年完工後裝上。校園最近正施工新建風雨球場，把銅鐘拆下。

根據學校提供及調閱附近監視器，警方發現9日凌1點多，有人開著銀色車輛停在學校旁邊，嫌犯越過圍牆入校，抱走銅鐘上車載走。由於銅價一直以來都還不錯，警方研判年關近了，竊賊想要賣鐘求現金。

警方鎖定涉案車輛 「以車追人」，昨天在宜蘭市某處工寮內尋獲失竊的銅鐘，同時掌握涉案犯嫌身份，該鐘疑似被得知的周邊工人偷走，後續將查緝犯歉到案，呼籲想要針對年節犯案的宵小莫鋌而走險。

羅東國小失而復得的銅鐘，今天抱回學校後將安裝上鐘塔，還能趕得上19日的休業式。記者戴永華／翻攝
羅東國小失而復得的銅鐘，今天抱回學校後將安裝上鐘塔，還能趕得上19日的休業式。記者戴永華／翻攝
警方在宜蘭市一處工寮，尋獲羅東國小上周失竊方120周年校慶紀念銅鐘。記者戴永華／翻攝
警方在宜蘭市一處工寮，尋獲羅東國小上周失竊方120周年校慶紀念銅鐘。記者戴永華／翻攝
警方在宜蘭市一處工寮，尋獲羅東國小上周失竊方120周年校慶紀念銅鐘。記者戴永華／翻攝
警方在宜蘭市一處工寮，尋獲羅東國小上周失竊方120周年校慶紀念銅鐘。記者戴永華／翻攝
羅東國小失而復得的銅鐘，今天抱回學校後將安裝上鐘塔，還能趕得上19日的休業式。記者戴永華／翻攝
羅東國小失而復得的銅鐘，今天抱回學校後將安裝上鐘塔，還能趕得上19日的休業式。記者戴永華／翻攝

羅東 宜蘭 監視器

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