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桃園8旬婦枯坐路旁忘了家 警大實習生暖言扶她上巡邏車

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名85歲葉姓老婦人昨天在店家外枯坐許久，員警帶領警大實習生巡邏路過，見她神色茫然上前關心，經員警循循善誘與實習生以親切閩南語溝通，總算得知老婦身分，順利送回家。

龜山派出所警員粘凊紋、警員曹惟智及警大實習生張盛航昨天12時許擔服巡邏勤務時，發現葉姓老婦（85歲）在萬壽路二段前店家外的座椅獨自枯坐多時，身旁放著助行器，神色看起來相當茫然無措，疑似迷失。

員警主動上前關心詢問老婦姓名、住址，但她對員警提問答非所問，也沒帶證件，直到發現她身上有寫姓名藥袋，才透過戶役政系統查詢到確切住址。張盛航以台語安撫葉婦「阿嬤咱返企厝好嘸？」護送她坐上巡邏車。

員警與家人溝通後得知，葉婦平日與兒子及兩孫子同住，患有失智症且脾氣固執，與兒子吵架後便拄著助行器負氣離家，家人發現葉婦不見，相當焦急並立刻通報警方協尋，見她平安回家總算鬆了一口氣，十分感謝警方幫忙

龜山派出所長汪冠宇提醒，家中若有易走失的親人，應讓對方配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，以利民眾或警方聯繫，避免意外情事發生，望民眾都能闔家平安過好年。

警大實習生張盛航（右）昨天以台語親切問候迷途的葉姓老婦，讓老婦安心地跟警方走。記者楊湛華／翻攝
警大實習生張盛航（右）昨天以台語親切問候迷途的葉姓老婦，讓老婦安心地跟警方走。記者楊湛華／翻攝

實習 兒子 失智症

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