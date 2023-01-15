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她逗留總統府旁走到腳起泡 警關心發現是失蹤人口

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

蔡姓女子因心情不佳，在總統府周遭逗留。轄區警方中正一分局員警巡邏時發現她，上前盤查，發現蔡女是通報協尋的失蹤人口，腳底還因步行過久起水泡，立即將她帶回派出所內悉心照顧，聯繫家人帶回。

警方表示，中正一分局介壽路派出所警員張哲銘，日前在總統府周遭巡邏時，行經中正區寶慶路3號，見到21歲的蔡女神情緊張在總統府周遭逗留，員警擔心她發生危害上前盤查。

員警進一步發現蔡女身心狀況不佳，以往也曾多次從新北市板橋住家自行外出，家人因遍尋不著曾多次向警方尋求協助，是協尋的失蹤人口。

當天因天氣寒冷，張員擔心蔡女會有失溫，立即將她帶回派出所並提供飲食飲水，張員細心發現蔡女步伐緩慢，關心後得知蔡女因步行過遠導致腳掌起水泡破皮，立即為她消毒包紮。

等到蔡女情緒平復後，警方通知蔡女伯父到派出所將蔡女接回。蔡的伯父也感謝警方及時伸出援手，協助家人團圓，這次多虧執勤員警在總統府周遭巡查時機警，主動關心，才能找回姪女。

警方呼籲，民眾如有身心狀況不佳家人，因多關心家人身心情形，也可利用資訊小卡，讓尋獲人可以利用資訊小卡及時通知家人接回。另外今年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，其中「民眾安心」是重點之一，如需要緊急協助可立即聯繫警政單位協助處理，警方均會即時給予援助，全年無休。

中正一分局介壽路派出所警員張哲銘。記者邱奕能／翻攝
中正一分局介壽路派出所警員張哲銘。記者邱奕能／翻攝

總統府

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