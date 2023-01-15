勿酒駕！新北汐止警20分鐘抓3酒駕 米酒、保力達都要注意

年關近，新北市汐止警方日前執行酒駕取締勤務，在康寧街與連峰街口先攔查一名楊姓男子（62歲），面有酒容，酒精檢知器發現有酒精反應，經測酒精濃度每公升0.15毫克，員警依規定開罰單、保管車輛；才過2分鐘，警方再攔查蔡姓男子（38歲），酒測值同樣每公升0.15毫克，一樣開單、移置車輛。

楊男說，前一天晚上下班喝了2瓶米酒，不知道「酒精還沒代謝完」，蔡男則說自己只是喝保力達飲料，不知道會超標。

警方指出，一般而言，體重50公斤成人，喝下一瓶300毫升、酒精濃度5%啤酒，就可能會超過每公升0.15毫克的酒後駕車標準，換算下來，蔘茸藥酒（酒精濃度23%）60毫升、保力達B（酒精濃度10%）150毫升、紅酒（酒精濃度13.5%）110毫升，一杯下肚就會超標。

約10分鐘後，警方又在汐止區大同路巷口查獲林姓女子（47歲）渾身酒氣開車，酒測值每公升達0.54毫克，依公共危險罪嫌逮捕送辦；林女警詢時稱因出門前身體不舒服，喝了些米酒紓緩，「不是故意要酒駕」。

警方表示，維士比、保力達B等飲料均含有酒精成分，飲用後切勿心存僥倖駕車，年節將近，警方將維持執法強度，不間斷防制酒駕，建議民眾飲酒後務必搭乘大眾交通工具，或找代駕、計程車服務，以免害人害已。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康