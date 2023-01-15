男觸電意外身亡留老母妻女 台東縣微型保險30萬救急

台東陳姓男子去年9月發生工作意外，經查其為台東縣與南山人壽合作辦理微型團體保險納保對象、可申辦理賠，縣長饒慶鈴與社會處長陳淑蘭，今天將保險理賠金30萬元支票送交家屬，並贈送春節禮品，盼微型保險發揮「保障一人，守護全家幸福」效益。

陳民遺孀洪女表示，丈夫是自營水電工程，去年9月4日至工地工作、傍晚未歸，手機也聯繫不上，直到次日赴工地才發現陳手握電動破碎機、倒臥工地集水井已明顯死亡，法醫判定後為電擊意外死亡。

洪女說，丈夫意外過逝，家中除了她還有近70歲母親及3女1子，么女年僅2餘歲，家中生計頓失重心，感謝縣長關懷及微型保險理賠金，對家庭真的有相當幫助。

台東縣自109年第4季起與中國人壽、南山人壽合作，開辦微型團體傷害保險，3年來累計為縣內3萬2652名弱勢縣民，提供基本意外保障。至今仍積極與三公司繼續合作，辦理微型團體傷害保險續保，112年起低收中低收微保年齡上限從65歲擴大至75歲，感謝保險公司無私提供承諾與支持。

社會處長陳淑蘭指出，目前弱勢微型保險對象，為全縣15至75歲(身障者至70歲)低收、中低收及身心障礙者(障礙等級輕、中度，且符合微型保險承保條件)，自開辦以來截至本月，意外致理賠共9案，共計理賠金額新台幣252萬元。