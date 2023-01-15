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慣竊偷遍北台灣 桃園輕鬆騎贓車 未料警尾隨
鄭姓男子竊盜案底多，曾在北台灣犯下大量偷電纜、機車案件，昨天晚上在桃園市桃園區順手牽羊，騎走路邊沒拔鑰匙機車，卻未發現遭員警尾隨，下車時被逮個正著，警方還在置物箱內找到疑似準備更換的車牌，詢後全案依竊盜罪嫌送辦。
桃園警分局龍安派出所昨天晚上7時50分接獲報案，被害人稱6時20分將機車停放在龍祥街，鑰匙忘了拔，出來卻發現不見蹤影，懷疑被偷，請警方處理。
員警立即調閱周邊監視器，發現一名男子當街將機車騎走，並一眼認出是之前因電纜竊盜案件遭法辦的鄭姓男子（44歲），經掌握特徵及逃逸方向後，立即發動警網攔截。
員警同晚8時8分在八德區中華路發現鄭男，他仍騎在贓車上，立即尾隨並呼叫支援，待鄭男將機車停放路邊時，馬上上前查緝；鄭男被員警包圍，當場嚇愣。
員警實施附帶搜索，在該失竊機車置物箱內，起獲鄭男所有的機車車牌，研判他是想先改掛自己的車牌，等到要作案時，再將原車牌掛回，以躲避查緝，詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方呼籲民眾，離開車輛前，應順手將鑰匙拔取，以避免宵小覬覦。
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