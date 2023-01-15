聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市去年排油煙管積垢未清釀4火災 春節掃除注意這重點
新竹市東門市場一個攤位上周因油鍋不慎起火，火勢沿排油煙管油垢竄燒造成火災，所幸及時遭人發現將火勢撲滅，未造成嚴重損失。消防局統計，去年竹市火災中，排油煙管堆積油垢未清造成延燒的案件就有4件，呼籲餐飲業者及民眾排油煙管油垢可利用年終大掃除一併清洗，以確保烹飪安全。
消防局指出，住宅火災以電氣因素為最多，多因電線短路或使用電器過負載造成，今天起天氣轉濕冷，民眾使用電暖器及除濕機的頻率增加，據統計，近兩年冬季火災中，電暖器火災有3件、除濕機火災4件。其中，電暖器火災皆因民眾使用時熱源不慎接觸可燃物引起火災，4起除濕機火災則皆為公告召回的瑕疵除濕機釀禍。
消忙局提醒，民眾用火、用電須注意用電不過載，適度使用延長線，家中不用電器插頭要拔除；年節烹飪用火不離視線、排油煙機（管）要定時清洗；電暖器及除濕機耗電高，應使用獨立插座，不可使用延長線；電暖器發熱源與可燃物應保持適當距離；使用除濕機前，應比對標檢局召回機種公告（計12廠牌54款型號），如為召回機種切勿使用，應儘速聯絡廠商免費回收檢修；透天厝建議加裝住宅用火災警報器，為住宅安全把關。
消防局指出，每年12月至隔年2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，消防局呼籲民眾使用燃氣器具一定要保持通風，尤其陽台有裝設熱水器，應避免晾掛大量衣物而阻礙通風，勿將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，如有此情形，應更換為強制排氣型熱水器，保持居家環境的通風良好，才能確實防範一氧化碳中毒意外發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言