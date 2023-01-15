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他曾雙手伸窗揮 這次又被檢舉睡覺自動駕駛 國道警：開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國1北上65公里平桃園平鎮系統路段，1名網友昨天下午拍下一輛INFINITI轎車駕駛人疑似在睡覺，網友貼文「這是睡著了嗎，用路人請小心」引起網友開罵。國道警方今天上午表示，該駕駛人已違反道路交通管理處罰條例規定，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰、吊扣汽車牌照6個月，函送桃園地檢署偵辦。

根據網友在臉書社群PO影片爆料，昨天下2時24分，一輛INFINITI進口轎車駕駛人，行駛國1北上65公里處，起初該車好像「無人駕駛」，往前行駛中，發現該車駕駛人躺在駕駛座閉目養神，網友PO文「國道超危險」，「這是誰著了嗎，用路人請小心」，引起網友熱議，有網友說「丟一記水鴛鴦給他」、也有網友說「心臟很強提早歸西蓋念」、「開自駕覺是想害死誰！」

更有網友PO出該車駛駛人去年1月7日南下行駛，竟將雙手伸出窗外揮手，被網友貼文爆料「國道超危險駕駛」，並批評是「國道行駛神主牌」行為，引起網友撻伐。

國道警方表示，經檢視影像，該駕駛人己違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款危險駕駛，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰、吊扣汽車牌照6個月，警方將通知該車主到案說明，依規定製單舉發，並將車主依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦，亦呼籲駕駛人發現違規、不安全駕駛立即報案，國道警方立即派員攔查，確保國道交通安全。

去年1月國1南下一輛INFINITI轎車雙手伸出窗外揮手，與昨天北上睡覺駕駛人同車牌，網友爆料熱議批評。圖／取自臉書「爆料公社」
去年1月國1南下一輛INFINITI轎車雙手伸出窗外揮手，與昨天北上睡覺駕駛人同車牌，網友爆料熱議批評。圖／取自臉書「爆料公社」
國1北上一輛INFINITI轎車駕駛人睡覺，網友貼文爆料引發熱議批評。圖／取自臉書「爆料公社」
國1北上一輛INFINITI轎車駕駛人睡覺，網友貼文爆料引發熱議批評。圖／取自臉書「爆料公社」
國1北上一輛INFINITI轎車駕駛人睡覺，網友貼文爆料引發熱議批評。圖／取自臉書「爆料公社」
國1北上一輛INFINITI轎車駕駛人睡覺，網友貼文爆料引發熱議批評。圖／取自臉書「爆料公社」

國道 桃園

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