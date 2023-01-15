他曾雙手伸窗揮 這次又被檢舉睡覺自動駕駛 國道警：開罰

國1北上65公里平桃園平鎮系統路段，1名網友昨天下午拍下一輛INFINITI轎車駕駛人疑似在睡覺，網友貼文「這是睡著了嗎，用路人請小心」引起網友開罵。國道警方今天上午表示，該駕駛人已違反道路交通管理處罰條例規定，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰、吊扣汽車牌照6個月，函送桃園地檢署偵辦。

根據網友在臉書社群PO影片爆料，昨天下2時24分，一輛INFINITI進口轎車駕駛人，行駛國1北上65公里處，起初該車好像「無人駕駛」，往前行駛中，發現該車駕駛人躺在駕駛座閉目養神，網友PO文「國道超危險」，「這是誰著了嗎，用路人請小心」，引起網友熱議，有網友說「丟一記水鴛鴦給他」、也有網友說「心臟很強提早歸西蓋念」、「開自駕覺是想害死誰！」

更有網友PO出該車駛駛人去年1月7日南下行駛，竟將雙手伸出窗外揮手，被網友貼文爆料「國道超危險駕駛」，並批評是「國道行駛神主牌」行為，引起網友撻伐。