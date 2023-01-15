影／疑因A柱阻擋視線 三峽休旅車左轉輾壓路中央機車

新北市三峽區昨天有1輛休旅車從仁愛街左轉中山路時，疑因視線死角撞倒並輾壓停在路中央等待通行的機車，車禍過程被後車的行車記錄器拍下，幸好騎士摔倒後彈開，沒被輾過，雙腳輕傷送醫。詳細肇事原因由警方調查釐清。

這起車禍發生在昨天下午5時左右，當時60歲魏姓男子騎乘機車沿中山路直行，到達T字型仁愛街口時，前方交通號誌是閃光黃燈。由於從仁愛街左轉中山路往三峽老街方向的汽車較多，1輛接著1輛魚貫通行，魏男因此將機車停在路中央等候。

29歲王姓男子則駕駛休旅車，沿仁愛街跟著前車準備左轉中山路，交通號誌是閃光紅燈，他轉彎時突然加速，結果疑因視線被汽車A柱阻擋，左側車頭撞倒魏姓男子靜止沒動的機車。

後車行車記錄器拍到撞擊過程，並上傳至「社會事新聞影音」平台，畫面中可以看見休旅車撞倒機車後，左前輪順勢抬高離地輾壓機車，但是沒有拍到騎士跌倒之後的情況。