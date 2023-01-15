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疑身心出狀況 台中國中生七期豪宅39樓墜樓摔斷腿
台中市一名國中少年，昨天下午從七期一棟豪宅的39樓墜落，掉落在33樓的陽台，幸好住戶發現，趕緊通報救護車送醫，經查，該名少年有身心狀況，過去已有多次尋短紀錄，少年命大，僅右腿骨折，沒有生命危險，警方將全案通報社會局，由社工前往關懷。
台中市消防局在昨天下午2時許獲報，一名13歲少年從西屯區豪宅墜落，救護車到場了解，少年是從39樓的住處，墜落33樓的陽台，救護人員到場時，少年仍意識清楚，經送往台中榮總醫院急救後，無生命危險，僅右腿骨折，目前仍住院觀察。
經查，少年有身心狀況，過去有尋短念頭，也有相關紀錄，不過家屬不願多談，全案由警方通報社會局，由社會局評估派遣社工前往關懷，提供必要協助。
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