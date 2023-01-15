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影／桃園轎車逕自左轉 大重機騎士撞飛受重傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市28歲林姓男子日前駕駛轎車從中壢區環中東路方向行駛，行經該路685巷口直接左轉，與直行大型重型機車發生碰撞，警方今天上午表示，雙方撞擊力太大，23歲游姓騎士飛落前方10多公尺頭部倒地重創、手腳擦挫傷，緊急送醫挽回一命，警方調閱監視器查明肇事責任。

警方表示，林姓男子開車行經中壢區環中東路朝中山東路方向，在環中東路685巷口，疑未讓直行車輛先行，即直接左轉，游男騎乘大重機車直行，適逢下班時間，行經該巷口，疑未減速慢行，煞車不及發生車禍

由於撞擊力過大，游男飛出10幾公尺掉地上，頭部重創、手腳擦挫傷，緊急送醫搶救，目前暫無生命危險。

警方露向林男酒測及游男在醫院抽血檢測，雙方酒測值均為0，警方表示，初步調查林男開車，疑未注意前方禮讓直行車輛，游男直行下班時段車多未，疑未減速釀成車禍，警方調閱監視器相關資料後，清查明車禍肇事責任。

桃園市林男轎車在中壢環中東路巷口未注意前方逕自左轉，與直行大重機騎士發生車禍，騎士受重傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市林男轎車在中壢環中東路巷口未注意前方逕自左轉，與直行大重機騎士發生車禍，騎士受重傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市林男轎車在中壢環中東路巷口未注意前方逕自左轉，與直行大重機騎士發生車禍，騎士受重傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市林男轎車在中壢環中東路巷口未注意前方逕自左轉，與直行大重機騎士發生車禍，騎士受重傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市林男轎車在中壢環中東路巷口未注意前方逕自左轉，與直行大重機騎士發生車禍，騎士受重傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市林男轎車在中壢環中東路巷口未注意前方逕自左轉，與直行大重機騎士發生車禍，騎士受重傷。記者曾增勳／翻攝

中東 車禍 監視器

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