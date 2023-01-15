東北角台2線又見翻車 超商貨流車失控 擦撞貨櫃車

天雨路滑，許姓男子今天上午駕駛超商物流大貨車，在台2線貢寮區路段翻覆後，擦撞同向陳男駕駛的貨櫃車，兩人都未受傷。警方獲報到場，對許男、陳男實施酒測，數值都是0，非酒後駕車，事故原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點46分接獲報案，台2線宜蘭往基隆方向指標91.7K發生車禍。消防人員趕往現場救護，看到大貨車側翻橫躺在車道，兩名駕駛人都未受傷，婉拒送醫。

據了解，30多歲許男駕駛超商大貨車沿台2線往基隆方向行駛，經過肇事地點時失控翻覆，並擦撞同向20多歲陳男駕駛的貨運。