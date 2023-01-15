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高雄大重機騎士雙白線鬼切 車主險撞上氣炸脫口罵三字經

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名大重機騎士昨晚行經鳳山區建國路段，直接欲從內車道鬼切到右側，讓後方車險些反應不及撞上，車主氣得飆罵「三字經」，還在騎士等候紅綠燈時，搖下車窗大罵「有沒在看後照鏡」；警方表示，若有人檢舉將依規定逕行舉發。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中顯示一名紅牌大重機騎士昨晚6時47分許，行經鳳山區建國路二段時，直接從雙白實線鬼切到右側，導致後方的轎車駕駛險些撞上，駕駛急踩煞車後，忍不住在車中飆罵三字經。

轎車駕駛左轉鳳松路段時，見重機騎士在右側停等紅燈，搖下車窗怒罵騎士「有沒有在看後照鏡啊」。

轄區鳳山警分局警方表示，有關網友於社群PO網「重機雙白實線鬼切」一文，尚未接獲相關行車糾紛報案。

警方表示，經檢視行車記錄器若民眾後續有提供相關影像，可依規定逕行舉發騎士違反道路交通安全處罰條例第48條第1項第2款規定：「汽車駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示」，可處600到1800元罰鍰。

高雄一名重機騎士昨晚行經鳳山區建國路二段時，從雙白線鬼切到右側，後方車主險撞上，氣炸脫口罵三字經。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄一名重機騎士昨晚行經鳳山區建國路二段時，從雙白線鬼切到右側，後方車主險撞上，氣炸脫口罵三字經。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄一名重機騎士昨晚行經鳳山區建國路二段，從內車道鬼切到右側，後方車主急踩煞車，怒飆三字經。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄一名重機騎士昨晚行經鳳山區建國路二段，從內車道鬼切到右側，後方車主急踩煞車，怒飆三字經。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」

重機 紅綠燈

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