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高雄大重機騎士雙白線鬼切 車主險撞上氣炸脫口罵三字經
高雄市一名大重機騎士昨晚行經鳳山區建國路段，直接欲從內車道鬼切到右側，讓後方車險些反應不及撞上，車主氣得飆罵「三字經」，還在騎士等候紅綠燈時，搖下車窗大罵「有沒在看後照鏡」；警方表示，若有人檢舉將依規定逕行舉發。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中顯示一名紅牌大重機騎士昨晚6時47分許，行經鳳山區建國路二段時，直接從雙白實線鬼切到右側，導致後方的轎車駕駛險些撞上，駕駛急踩煞車後，忍不住在車中飆罵三字經。
轎車駕駛左轉鳳松路段時，見重機騎士在右側停等紅燈，搖下車窗怒罵騎士「有沒有在看後照鏡啊」。
轄區鳳山警分局警方表示，有關網友於社群PO網「重機雙白實線鬼切」一文，尚未接獲相關行車糾紛報案。
警方表示，經檢視行車記錄器若民眾後續有提供相關影像，可依規定逕行舉發騎士違反道路交通安全處罰條例第48條第1項第2款規定：「汽車駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示」，可處600到1800元罰鍰。
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